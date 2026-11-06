Software prisional com IA vence Prémio dos Fundos Europeus

O HORUS 360º iOMS, software português que usa inteligência artificial na gestão prisional, venceu a categoria Portugal + Inteligente dos Prémios dos Fundos Europeus, anunciou a IPS em comunicado. A plataforma reúne informação sobre cada pessoa detida, desde a admissão no estabelecimento prisional até à reinserção social. Permite às equipas prisionais gerir processos individuais, preparar planos de intervenção e automatizar tarefas administrativas.

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O software nasceu na Covilhã como um projeto de investigação e desenvolvimento da IPS, em parceria com a ITECH-ON e a Universidade da Beira Interior. O projeto foi cofinanciado pela Agência Nacional de Inovação através do programa Centro 2020.

A IPS passou a comercializar a plataforma e afirma que está em diferentes fases de implementação em várias jurisdições. O sistema foi concebido para que os dados sejam alojados na jurisdição de cada cliente e para se adaptar às regras prisionais locais.

A distinção foi entregue a 5 de novembro, em Lisboa. A segunda edição dos prémios, organizados pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, contou com 154 candidaturas e 30 finalistas, cinco dos quais na categoria em que o HORUS venceu.