Spinumviva. Montenegro volta a perder no Tribunal Constitucional

O Tribunal Constitucional voltou a negar, pela terceira vez, o recurso apresentado por Luís Montenegro no qual tentava impedir o acesso público aos serviços prestados e aos saldos bancários da Spinumviva. Segundo o Expresso, o primeiro-ministro dá agora o “assunto por encerrado” e não voltará a apresentar recursos.

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Apesar de invocar reserva da vida privada e proteção de terceiros, o Tribunal Constitucional decidiu, há três dias, negar o pedido de Montenegro.

“Lamenta-se que, volvido todo este tempo, continue por esclarecer qual a melhor interpretação da lei e que se perpetue uma situação de incerteza com efeitos na participação dos cidadãos na vida política“, respondeu o gabinete do primeiro-ministro ao Expresso.

A Entidade para a Transparência tem vindo a pedir elementos adicionais relativos às declarações de interesses apresentadas pelo primeiro-ministro, tendo algumas dessas exigências sido contestadas judicialmente. Em decisões anteriores, o TC recusou apreciar alguns recursos por questões processuais, enquanto o órgão do Estado responsável por fiscalizar património e interesses dos titulares de cargos políticos e públicos tem defendido que a interpretação a adotar terá impacto em situações semelhantes envolvendo outros titulares de cargos políticos.