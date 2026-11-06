Em atualização Sucessor de Lagarde na liderança do BCE será espanhol ou neerlandês
Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha, e Klaas Knot, que presidiu ao banco central neerlandês, são os candidatos na corrida à sucessão de Christine Lagarde.
Espanha e Países Baixos apresentaram candidatos à sucessão de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE). Pablo Hernández de Cos e Klaas Knot eram os favoritos nesta corrida.
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Numa declaração divulgada em Bruxelas, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, indicou ter recebido duas candidaturas até ao prazo das 17 horas desta sexta-feira (hora local), após ter solicitado aos Estados-membros da Zona Euro que apresentassem nomes para suceder a Christine Lagarde, que anunciou a saída do cargo até 7 de fevereiro de 2027.
Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha, entre 2018 e 2024, e atual diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais, foi indicado por Espanha, enquanto os Países Baixos apresentaram a candidatura de Klaas Knot, que presidiu ao banco central neerlandês entre 2011 e 2025.
“Na próxima reunião, a 9 de novembro [segunda-feira], o Eurogrupo fará o ponto da situação sobre estas candidaturas”, acrescentou Kyriakos Pierrakakis.
Para esse encontro, no qual Portugal estará representado pelo ministro da tutela, Joaquim Miranda Sarmento, não está prevista qualquer decisão sobre a escolha do sucessor.
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Sucessor de Lagarde na liderança do BCE será espanhol ou neerlandês
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