Tekever voa para Dinamarca com base em Odense e fundo a entrar em investimento de 500 milhões

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A Tekever abriu operação na Dinamarca e assegura investimento do Fundo de Investimento e Exportação da Dinamarca (EIFO) na ronda série D de mais de 500 milhões de euros que a fabricante de drones está a realizar. Depois da Estónia e da Alemanha, o país nórdico é a mais recente expansão europeia da unicórnio nacional.

“O estabelecimento da nossa primeira presença operacional na Dinamarca proporciona à Tekever uma plataforma para trabalhar com clientes e parceiros em toda a região. O investimento do EIFO, no âmbito de uma nova ronda de financiamento da nossa Série D, constitui um marco importante”, refere Ricardo Mendes.

“O apoio do Município de Odense e os nossos progressos com os parceiros locais são passos concretos na expansão na Dinamarca. Iremos desenvolver a nossa presença operacional por fases, em resposta à procura e às autorizações necessárias. Os pontos fortes da Dinamarca em testes com drones, robótica e investigação criam uma base sólida para a colaboração. Ao longo do tempo, pretendemos contribuir para as capacidades industriais e tecnológicas soberanas da Dinamarca e para a região nórdica em geral”, acrescenta o CEO da unicórnio nacional, citado em comunicado.

O anúncio conhecido esta sexta-feira surge na sequência de uma reunião em Copenhaga com o ministro da Defesa da Dinamarca, Jeppe Bruus, e assinala mais um passo na expansão europeia da companhia nacional.

Com presença em Portugal, Reino Unido, França, Ucrânia e, mais recentemente, Estónia e Alemanha — onde tem centro operacional em Munique –, a Tekever passa igualmente a ter uma presença operacional em Odense, na Dinamarca.

“A Tekever já está a trabalhar com parceiros dinamarqueses e vê oportunidades de colaboração nas áreas da defesa, segurança e tecnologia”, pode ler-se em comunicado. “A empresa também tenciona explorar, em conjunto com as partes dinamarquesas interessadas, a forma como os seus sistemas dual-use podem apoiar a monitorização de infraestruturas energéticas críticas em alto-mar”, refere ainda.

Fundo de Investimento e Exportação da Dinamarca investe na unicórnio

A entrada da unicórnio no país é conhecida no mesmo momento é conhecido que o Fundo de Investimento e Exportação da Dinamarca (EIFO) entra no capital da empresa. O fundo assumiu o compromisso de investir na companhia e vai entrar na ronda de financiamento que a empresa está a conduzir. O valor do investimento não foi divulgado.

“Com este investimento, a EIFO está a apoiar o crescimento contínuo da Tekever e a aproximar uma empresa europeia líder no setor da defesa à Dinamarca. Com base nos laços já existentes com o ecossistema dinamarquês, isto cria potencial para uma maior colaboração, desenvolvimento tecnológico e uma maior participação industrial dinamarquesa no setor europeu da defesa”, diz Peder Lundquist, CEO da EIFO, citado em comunicado.

A Tekever tem como objetivo levantar 580 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de euros), com uma avaliação de 6,4 mil milhões de dólares (mais de 5,5 mil milhões).

O primeiro fecho foi liderado pela UC Investments e pela Baillie Gifford, tendo a Merlyn Advisors aderido como novo investidor estratégico, a par do investimento dos acionistas existentes Crescent Cove, Ventura Capital e Iberis Capital.