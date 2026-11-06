Tempo de resolução de pedidos online à Segurança Social caiu 35%

A ministra do Trabalho anunciou esta sexta-feira no Parlamento que, em apenas ano e meio, o programa de transformação digital da Segurança Social reduziu em 16% os atendimentos presenciais, e o tempo de resolução dos pedidos online caiu 35% só este ano. Numa audição no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, Maria do Rosário Palma Ramalho reforçou também que, no próximo, pretende reforçar a interoperabilidade entre a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações (CGA) para acelerar a atribuição das pensões unificadas.

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“Em apenas um ano e meio, o programa ‘Primeiro Pessoas’ reduziu em 16% os atendimentos presenciais na Segurança Social. Só em 2026, o tempo de resolução dos pedidos online de pessoas e empresas desceu 35%“, indicou a ministra da tutela, na sua intervenção inicial.

Palma Ramalho notou também que as ações de prevenção da fraude e dos pagamentos indevidos na Segurança Social tiveram, só este ano, um impacto estimado de 110 milhões de euros.

“Estes resultados não apagam os problemas estruturais que o país tem há décadas”, atirou, ainda assim, a governante, referindo-se, por exemplo, à distância considerável que separa a produtividade e o PIB per capita portugueses da média comunitária.

“Estes problemas não se resolvem com bloqueios e receitas do passado, porque foram elas que nos trouxeram aqui. Resolvem com trabalho”, sublinhou Palma Ramalho, que haveria também de observar que a especialidade é o “tempo próprio” para melhorar o Orçamento do Estado, mas com um “limite inultrapassável”: o equilíbrio das contas públicas.

Já quanto ao próximo ano, a ministra do Trabalho assinalou que o Governo vai, nomeadamente, subir o salário mínimo nacional para 970 euros, transpor as diretivas europeias sobre as plataformas digitais e a transparência salarial e aprovar um novo regime jurídico sobre a formação profissional.

Vai também aumentar pela quarta vez o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI), alargar o novo ciclo contributivo a todos os empregadores e ainda aprofundar a interoperabilidade entre a CGA e a Segurança Social “para continuar a reduzir o tempo de atribuição das pensões unificadas”.

Na última audição, a secretária de Estado da Segurança Social revelou que o tempo médio de atribuição das pensões unificadas — que resultam de contribuições feitas para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações — diminuiu quase 400% em apenas dois anos. Neste momento, ronda os 25 dias, quando, em 2024, demorava 122 dias, adiantou Susana Filipa Lima.

Já quanto à reforma laboral — que o Governo já tentou nesta legislatura sem sucesso –, a ministra argumentou que a modernização da legislação do trabalho “é inevitável”. “A única escolha é se acontece com tempo e ponderada ou tarde, quando a urgência já não deixar escolha“, declarou.