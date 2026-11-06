Turismo reforça apoios à inovação aberta para um milhão de euros

O Turismo de Portugal reforçou em 400 mil euros a dotação destinada ao financiamento de Programas de Inovação Aberta 2026, no âmbito do Programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism. Com este aumento, o montante global dos incentivos disponíveis passa de 600 mil euros para um milhão de euros.

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A decisão, publicada esta sexta-feira em Diário da República, surge na sequência da “adesão significativa” registada durante o período de apresentação de candidaturas, traduzida num aumento do número de programas candidatos e na participação de novos promotores. Segundo a deliberação, esta procura evidencia o interesse crescente das entidades do ecossistema de inovação em integrar a rede de parceiros do Programa FIT e representa uma oportunidade para alargar o alcance do instrumento de apoio.

O objetivo passa por envolver mais empresas e entidades do setor do turismo na experimentação e adoção de soluções inovadoras, bem como promover projetos-piloto orientados para a resolução de desafios concretos das empresas.

A alteração foi aprovada pelo conselho diretivo do Turismo de Portugal e não implica mudanças nas restantes disposições do Regulamento n.º 2/2026, que estabelece as condições de acesso, os procedimentos de candidatura, seleção e acompanhamento dos programas.

O FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism é um programa do Turismo de Portugal que pretende estimular a inovação no setor do turismo, aproximando empresas, startups e outras entidades do ecossistema de inovação. A iniciativa apoia o desenvolvimento de programas de aceleração e de inovação aberta, promovendo a criação, experimentação e adoção de soluções inovadoras para responder aos desafios das empresas do setor.