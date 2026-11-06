Uber avança com despedimento coletivo em Portugal

A Uber iniciou um processo de despedimento coletivo em Portugal, confirmou fonte oficial ao ECO. Em setembro, o CEO desta multinacional, Dara Khosrowshahi, anunciou numa mensagem aos trabalhadores que estava a planear cortar 10% da força de trabalho em todo o mundo, com o objetivo de simplificar a estrutura, redefinir a estratégia e focar os investimentos e o talento nas “maiores oportunidades”.

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Na altura, o ECO questionou o braço português desta gigante de origem norte-americana sobre o impacto deste anúncio na equipa lusa — que abrange, neste momento, cerca de 600 pessoas –, não tendo sido possível obter uma resposta.

Entretanto, a Uber Portugal confirmou esta sexta-feira que já iniciou um processo de despedimento coletivo, ainda que, para já, não revele quantos trabalhadores poderão ser abrangidos por esta redução de pessoal.

Na mensagem enviada em setembro aos trabalhadores, Dara Khosrowshahi explicou que que levaria a cabo uma série de “mudanças organizacionais” em toda a Uber, incluindo a eliminação de alguns níveis hierárquicos, a simplificação da estrutura das equipas e a redefinição da estratégia global.

Isto com dois objetivos: por um lado, tornar a Uber “mais simples e rápida”, criando “mais capacidade para investir no futuro“; Por outro lado, gerar poupanças que serão reinvestidas no “crescimento, inovação e nas valências que mais importarão nos próximos anos“.

“As decisões que estamos a tomar hoje são difíceis, mas vão ajudar-nos a construir uma Uber ainda mais forte nos próximos anos“, assinalou ainda o CEO.