Bruxelas prepara lei para punir lojas que recusem pagamento em notas e moedas
Atualmente as notas e moedas de euro têm curso legal e devem ser aceites pelos comerciantes, mas em Portugal não há sanções específicas. Lei europeia está a ser preparada há três anos.
Os estabelecimentos comerciais que recusem pagamentos em notas e moedas vão passar a estar sujeitos a sanções, ao abrigo de uma nova legislação europeia que está a ser preparada, noticia este sábado o Público.
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A iniciativa pretende reforçar a obrigatoriedade de aceitação do numerário nas transações comerciais, numa altura em que os pagamentos digitais ganham peso e alguns estabelecimentos optam por deixar de aceitar dinheiro físico.
O Banco de Portugal admite que não tem poderes para garantir que todas as lojas ou espaços comerciais em Portugal aceitem notas e moedas físicas como forma de pagamento, informa o diário, citando uma resposta do banco central ao Parlamento sobre alterações nos pagamentos nas bilheteiras da Transtejo Soflusa, empresa que faz ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo.
Apesar de reconhecer que não pode agir, o Banco de Portugal sublinha que “a possibilidade de os cidadãos utilizarem notas e moedas expressas em euros para efetuar pagamentos constitui um elemento muito relevante para a liberdade de escolha dos meios de pagamento, a inclusão financeira, a resiliência dos sistemas de pagamento e a confiança na moeda”.
Atualmente, embora as notas e moedas de euro tenham curso legal e devam, por regra, ser aceites pelos comerciantes, em Portugal não existem sanções específicas para os estabelecimentos que recusem pagamentos em numerário.
A futura legislação europeia pretende colmatar essa lacuna, mas os detalhes do regime sancionatório e o calendário de aplicação nos Estados-membros ainda terão de ser definidos.
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