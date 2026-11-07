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Conselho de Redação diz que Lusa está sem diretor de informação em funções

 Lusa,

Conselho de Redação afirma que a ERC ainda não emitiu análise à nomeação de Pedro Sousa Carvalho como diretor de informação interino da agência de notícias.

O Conselho de Redação (CR) da Lusa divulgou que a agência de notícias está sem diretor de informação (DI) em funções desde as 00:00 de hoje, devido à “ausência de uma resposta” da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC).

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“Desde as 00:00, a Agência Lusa, pela primeira vez na sua história, não tem um DI no exercício do cargo, mesmo que de forma interina. Isso viola a lei e o princípio de gestão de boa-fé“, pode ler-se, numa nota do Conselho de Redação enviado pouco depois das 00:00 de hoje.

O CR da agência de notícias referiu que na sexta-feira, a “menos de sete horas do final do prazo de exercício da direção de informação interina cessante, o Conselho de Administração (CA) pediu um parecer ‘com caráter de excecional urgência’ ao CR e à ERC, para indicar o chefe de redação Pedro Sousa Carvalho para DI interino”.

“Isto num momento em que já se encontra em análise pela ERC o nome da jornalista Diana Ramos para o mesmo cargo em definitivo, indicado há sete dias”, sublinhou ainda.

A escolha do CA surgiu no dia em que terminou o mandato da atual direção interina, composta por Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues, na sequência da saída da diretora de informação Luísa Meireles.

Após ter sido divulgada a escolha do CA, o CR já tinha acusado a administração de expor a agência ao “total desgoverno” e decidiu abster-se quanto à nomeação de Pedro Sousa Carvalho como novo diretor interino.

O CR frisou na sua nota na madrugada de sábado que, na “ausência de um parecer da ERC sobre qualquer um dos dois nomeados”, a “DI da agência Lusa está vaga, violando a lei e as boas práticas de gestão“.

Para este órgão a situação “é da total responsabilidade do atual CA, nomeado em janeiro pelo ministro da Presidência e ao arrepio do Regulamento Europeu dos Meios de Comunicação Social, como indica o próprio regulador”.

“De acordo com os próprios estatutos, a ERC tem dez dias para ‘emitir parecer prévio e vinculativo sobre a nomeação e destituição dos diretores e diretores-adjuntos de órgãos de meios de comunicação social pertencentes ao Estado’, como é o caso da Lusa. Os membros eleitos do CR lembram que o pedido feito pelo CA para o parecer respeitante à DI foi feito há sete dias”, destacou ainda.

 

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