ECO Quiz. Miguel Stilwell d’Andrade vai sair da liderança da EDP?

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Miguel Stilwell de Andrade é CEO da EDP e EDP Renováveis desde janeiro de 2021, tendo sucedido a António Mexia no cargo, depois de o ter acompanhado como CFO e de ter feito um longo percurso, iniciado em 2000, na empresa. No ano da nomeação assumiu as rédeas tanto da EDP como da sua subsidiária de energias limpas, sucedendo a Mexia e ao então responsável pela EDP Renováveis, João Manso Neto, depois destes se terem afastado devido às suspeitas de que eram alvo no âmbito do Caso EDP. O gestor esteve em destaque nas notícias esta semana. Sabe porquê?

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