Irão anuncia terceiro petroleiro incendiado após embater em mina no estreito de Ormuz

A Marinha iraniana anunciou este sábado que um terceiro petroleiro se incendiou após embater numa mina naval no estreito de Ormuz, onde outros dois navios sofreram incidentes semelhantes na sexta-feira.

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“Esta manhã, um petroleiro que navegava numa zona proibida e insegura no leste do estreito de Ormuz, ignorando os repetidos avisos e com os sistemas de navegação desligados, incendiou-se e ficou imobilizado depois de embater numa mina naval”, informou a Marinha iraniana, num comunicado citado pela agência Tasnim.

A Marinha, que não especificou o pavilhão do petroleiro nem a extensão dos danos, advertiu que “este será o destino de todos os navios e embarcações que desrespeitem os avisos e naveguem em zonas proibidas”.

O anúncio surge depois de a Guarda Revolucionária iraniana ter informado, na sexta-feira, que outros dois petroleiros se incendiaram e ficaram imobilizados após embaterem em minas navais, quando tentavam sair do estreito de Ormuz por rotas “não autorizadas”.

Desde o início de outubro, multiplicaram-se os ataques e os incidentes com minas navais no estreito de Ormuz, num contexto de pressão iraniana sobre o tráfego marítimo e de esforços diplomáticos para pôr fim à guerra com os Estados Unidos.

A Guarda Revolucionária reiterou, na sexta-feira, que o estreito permanecerá bloqueado até que os Estados Unidos aceitem as sete condições impostas pelo Irão para terminar o conflito.

Entre as exigências de Teerão figuram o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano e na Faixa de Gaza, o descongelamento dos seus ativos em países terceiros, o reconhecimento do controlo do estreito de Ormuz pelo Irão e por Omã e o levantamento das sanções ao petróleo iraniano.

Enquanto a República Islâmica e os Estados Unidos mantêm negociações indiretas, com a mediação do Catar, para pôr fim à guerra, as forças norte-americanas lançaram, na noite de sexta-feira, novos ataques de alcance “limitado” contra sistemas de defesa antiaérea iranianos na ilha de Qeshm, no estreito de Ormuz.

Estes foram os segundos ataques contra território iraniano desde setembro, depois dos realizados na segunda-feira contra o sul do país.