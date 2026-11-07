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Mota-Engil na ‘shortlist’ para construir e operar linha de metro em Bogotá

Consórcio da Mota-Engil vai concorrer com grupos chineses e espanhóis. Concurso público terá lugar no primeiro semestre de 2027 e incluirá a operação e a manutenção da linha.

O consórcio liderado pela Mota-Engil está na ‘shortlist’ de três grupos para disputar a construção e operação da segunda linha do Metro de capital da Colômbia, Bogotá, depois de ter superado a fase de pré-qualificação técnica, jurídica e financeira, informou a autarquia colombiana.

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“Demos um passo muito importante para concretizar a Linha 2 do Metro de Bogotá. Podemos anunciar que os três grupos que se candidataram à pré-qualificação para esta linha foram submetidos à avaliação correspondente por um avaliador independente, passaram em todos os critérios de seleção e podem agora avançar para a fase final do concurso público para a apresentação de propostas”, afirmou o presidente da câmara Carlos Fernando Galán no site da autarquia. “Esta é uma excelente notícia”.

Segundo Galán, trata-se de um “projeto fundamental” para a expansão da rede ferroviária da cidade e para a transformação da mobilidade nos bairros de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá e Suba. Recordou ainda que a Linha 2 do Metro de Bogotá é subterrânea, tem 11 estações, 15,5 quilómetros e passa pelas localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá e Suba, afirmou o presidente da câmara Galán.

A decisão foi anunciada também pela Empresa Metro de Bogotá esta sexta-feira, após uma avaliação independente e uma análise da consultora Control Risks. O concurso público para “a construção, financiamento, exploração e manutenção” do projeto está previsto para o primeiro semestre de 2027.

O consórcio APCA L2, controlado pela empresa portuguesa, é composto pela Mota-Engil Colombia (59%), Mota-Engil México (13%) e Mota-Engil Engenharia e Construção- África (25%), com a francesa Spie Batignolles Engie Civil a ficar com 1%.

Os outros dois consórcios são o APCA Metro Capital L2, formado pela chinesa Xi’an Rail Transportation Group e pela Xi’an Metro e o, APCA Bogotá Metro Capital, que junta as espanholas Sacyr (70%) e CAF (30%).

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