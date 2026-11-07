Sociedade

Portuguesa entre os feridos no ataque a tiro ocorrido na Polónia, avança Governo

  • Lusa
  • 19:35

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que a portuguesa se encontra hospitalizada. Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas no ataque a tiro em Cracóvia.

Uma cidadã portuguesa está entre os feridos do ataque a tiro ocorrido este sábado no centro de Cracóvia, na Polónia, que provocou pelo menos cinco mortos e cerca de uma dezena feridos, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que a portuguesa se encontra hospitalizada.

Cinco pessoas morreram hoje e várias ficaram feridas no centro de Cracóvia, na Polónia, depois de um homem ter aberto fogo indiscriminadamente contra transeuntes, tendo sido neutralizado pela polícia.

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