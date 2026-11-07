Seguro alerta para necessidade de garantir a sustentabilidade económica da distribuição farmacêutica

O Presidente da República (PR), António José Seguro, alertou este sábado para a importância de se assegurar a sustentabilidade económica da distribuição farmacêutica em Portugal, num contexto de instabilidade internacional e de crescente pressão sobre os custos operacionais.

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“Num contexto de instabilidade internacional e de crescente pressão sobre os custos operacionais, nomeadamente com os combustíveis, importa assegurar a sustentabilidade económica da distribuição farmacêutica. Só assim será possível preservar a qualidade do serviço prestado e continuar a responder às necessidades das farmácias e das populações em todo o nosso território”, destacou.

Na sua intervenção na cerimónia de homenagem a Miguel Silvestre, integrada nas comemorações do 52.º aniversário da Plural+udifar, uma cooperativa farmacêutica, que decorreu esta manhã em Coimbra, António José Seguro sublinhou a importância da distribuição farmacêutica para o funcionamento do sistema de saúde.

“É o trabalho diário destas empresas e dos seus profissionais que permite assegurar que os medicamentos chegam às farmácias e, através delas, às pessoas que deles necessitam com segurança e com regularidade”, acrescentou.

De acordo com o Chefe de Estado, garantir essa continuidade da cadeia de abastecimento “exige uma capacidade logística permanente e um investimento significativo“.

O momento serviu também para destacar a capacidade de adaptação e inovação das empresas portuguesas, bem como o investimento que realizam e o emprego qualificado que criam.

“Valorizar estas empresas é igualmente criar condições para que as novas gerações encontrem em Portugal oportunidades para desenvolver o seu talento e construir o seu projeto de vida”, afirmou.

O discurso de António José Seguro ficou também marcado pela homenagem a Miguel Silvestre, antigo vice-presidente e fundador da Bluepharma, cujo percurso foi apontado como exemplo de dedicação à profissão farmacêutica, ao setor e às pessoas.

Visivelmente emocionado, o Presidente da República recordou o amigo que faleceu em junho deste ano e que foi também presidente do conselho de administração da Plural+udifar, uma cooperativa grossista de distribuição farmacêutica em Portugal, fundada em 1974, com sede em Coimbra.

Sobre a Bolsa de Mérito Miguel Silvestre, que a Plural+udifar irá desenvolver em parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Seguro considerou que permite transformar a memória de Miguel Silvestre numa oportunidade para as novas gerações, através do incentivo à investigação e da valorização do mérito e do talento jovem.

A cerimónia contou também com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que usou a sua intervenção para recordar que é filha e neta de farmacêuticos, e que conheceu Miguel Silvestre no associativismo farmacêutico.

Já a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, aproveitou para anunciar que a rua onde está sediada a Plural+udifar passará a designar-se “Rua Doutor Miguel Silvestre”, perpetuando a sua ligação à cooperativa.