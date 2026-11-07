Sem Buffett na presidência, Berkshire diminui lucro e acelera recompra de ações

A Berkshire Hathaway, a gigante conglomerada na qual Warren Buffett deixou os cargos de diretor executivo e chairman este ano mas continua a ser o maior acionista, divulgou este sábado uma queda de 6%, em termos homólogos, no lucro operacional no terceiro trimestre, pressionado pela queda nos resultados da subscrição de seguros.

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A 18 de setembro, Warren Buffett anunciou que deixou a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, cargo que ocupava desde 1970. O ‘Oráculo de Omaha’ de 96 anos passou a presidente emérito, mantendo-se como administrador da empresa, e foi sucedido no cargo pelo filho Howard G. Buffett, administrador da Berkshire desde 1993.

A saída da presidência surgiu cerca de nove meses depois de ter deixado o cargo de diretor executivo, entregue a Greg Abel no início de 2026, encerrando assim o último capítulo da liderança executiva e institucional que exerceu sobre a empresa.

Segundo um documento enviado ao regulador dos mercados americano, a SEC, Buffett detinha no final de julho 38,2% das ações classe A da Berkshire, 29,7% dos direitos de voto e 13,2% do interesse económico. O ‘superinvestidor’ já informou anteriormente que afirmou que o seu objetivo é alienar todas as suas ações da Berkshire num prazo de cerca de oito anos, destinando os rendimentos a fundações filantrópicas.

Este sábado, a Berkshire Hathaway informou, em comunicado, que o lucro operacional trimestral caiu para 12,71 mil milhões de dólares (cerca de 13,78 mil milhões de euros) face aos 13,49 mil milhões de dólares (perto de 12,08 mil milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior).

O resultado líquido caiu 28%, para 22,11 mil milhões de dólares (cerca de 19,79 mil milhões de euros), incluindo ganhos e perdas não realizados sobre as ações que a Berkshire, sediada em Omaha, no Nebraska, detém, adiantou.

“A Berkshire adquiriu aproximadamente 9,6 mil milhões de dólares [cerca de 8,59 mil milhões de euros] em ações próprias durante o terceiro trimestre de 2026, elevando o total dos nove meses

para cerca de 14,4 mil milhões de dólares”, sublinhou.