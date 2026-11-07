Internacional

Trump convida promotor de artes marciais Dana White para ser porta-voz da Casa Branca

O presidente americano acredita que Dana White, lider do 'Ultimate Fighting Championship' "será um porta-voz como nenhum outro" e ajudará na luta contra "a esquerda lunática".

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no sábado que pediu ao promotor de artes marciais mistas Dana White para assumir o cargo de porta-voz da Casa Branca e convidou-o a trazer alguns lutadores como assistentes, “mesmo que alguns não sejam do nosso país”.

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“Tenho o prazer de anunciar que o Grande Dana White, um lutador e guerreiro feroz, recebeu a proposta para assumir o cargo de porta-voz dos Estados Unidos”, escreveu Trump na rede Truth Social, referindo-se ao CEO do Ultimate Fighting Championship.

Solicitei que trouxesse consigo os seus assistentes — mesmo que alguns não sejam do nosso país —: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris”, adiantou. “Precisamos destas pessoas para nos defenderem contra a esquerda lunática”.

“O Dana será um porta-voz como nenhum outro”, referiu, antes de exclamar: “Dana, por favor, aceita o cargo!

A 16 de outubro, a porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, foi despedida, menos de uma semana depois de ter assumido o cargo, depois de Trump ter adiantado aos jornalistas que aconselhou a sua nova porta-voz a “reconsiderar” a sua posição.

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Trump convida promotor de artes marciais Dana White para ser porta-voz da Casa Branca

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