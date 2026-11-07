Zangaram-se as comadres? Trump e Murdoch, dez anos de uma relação de conveniência

Zangaram-se as comadres? Trump e Murdoch, dez anos de uma relação de conveniênciapremium
Na noite em que os republicanos perderam o Congresso, Trump atacou a Fox News. Com as audiências em queda, o império Murdoch parece já pensar no pós-Trump.
No New York Post, o tabloide do grupo, a capa de quarta-feira mostrava Trump prestes a ser engolido pel’A Grande Onda de Kanagawa, numa alusão ao “tsunami azul” democrata. Na Truth Social, Trump partilhou outra capa: “How The West Was Don”. O mesmo jornal, duas capas diferentes?
Cada lado tem a sua explicação. Lachlan Murdoch, presidente executivo da Fox, disse esta semana, numa earnings call, que os espectadores estavam “fatigados”. Comparou este ciclo às intercalares de 2006, a meio…
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