Anthropic compra geradores por 3,4 mil milhões

A Anthropic fechou um acordo de 3,4 mil milhões de dólares com a OnePWR Solutions para garantir o fornecimento de geradores a gás para os seus centros de dados, segundo o Financial Times (acesso pago). É a maior compra conhecida de equipamento de produção de eletricidade feita por um laboratório de inteligência artificial numa única operação, escreve o jornal.

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A Anthropic planeava comprar eletricidade à OnePWR, mas optou por assumir as encomendas que a fornecedora tinha feito à Caterpillar dois anos antes. O acordo, fechado no final de setembro, abrange também os serviços de engenharia e construção necessários para instalar os geradores.

A operação dá à Anthropic mais controlo sobre a produção de eletricidade para os seus centros de dados, cujo abastecimento tem assegurado sobretudo através de parceiros. A empresa procura financiar mais de 895 mil milhões de dólares em infraestruturas de computação até 2045 e prepara uma dispersão de capital em bolsa que poderá ocorrer ainda em novembro, segundo o jornal.