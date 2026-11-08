Anthropic compra geradores por 3,4 mil milhões
A dona do Claude assumiu encomendas de geradores a gás da Caterpillar com uma capacidade total de 1,7 gigawatts, numa altura em que os prazos de fabrico se estendem por vários anos.
A Anthropic fechou um acordo de 3,4 mil milhões de dólares com a OnePWR Solutions para garantir o fornecimento de geradores a gás para os seus centros de dados, segundo o Financial Times (acesso pago). É a maior compra conhecida de equipamento de produção de eletricidade feita por um laboratório de inteligência artificial numa única operação, escreve o jornal.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A Anthropic planeava comprar eletricidade à OnePWR, mas optou por assumir as encomendas que a fornecedora tinha feito à Caterpillar dois anos antes. O acordo, fechado no final de setembro, abrange também os serviços de engenharia e construção necessários para instalar os geradores.
A operação dá à Anthropic mais controlo sobre a produção de eletricidade para os seus centros de dados, cujo abastecimento tem assegurado sobretudo através de parceiros. A empresa procura financiar mais de 895 mil milhões de dólares em infraestruturas de computação até 2045 e prepara uma dispersão de capital em bolsa que poderá ocorrer ainda em novembro, segundo o jornal.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Anthropic compra geradores por 3,4 mil milhões
{{ noCommentsLabel }}