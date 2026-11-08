Apple poupa 2,7 mil milhões em impostos via Singapura
Singapura ultrapassou a Irlanda como a jurisdição que mais reduz a fatura fiscal da Apple. O grupo terá contabilizado até 50 mil milhões de dólares em lucros no país em 2026.
A Apple reduziu em 2,7 mil milhões de dólares a sua fatura fiscal em 2026 ao contabilizar lucros em Singapura, segundo o Financial Times (acesso pago). A poupança superou os 2,6 mil milhões de dólares obtidos na Irlanda, onde o grupo tem a sede europeia.
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Os dados foram divulgados com o relatório anual da Apple, ao abrigo de novas regras que obrigam as cotadas nos Estados Unidos a identificar diferenças significativas entre a tributação dos lucros no estrangeiro e a taxa federal de 21%. Com base nesses dados, o jornal estima que os lucros contabilizados em Singapura possam ter atingido 50 mil milhões de dólares. A Apple recusou comentar.
Singapura cobrou à Apple 2,5 mil milhões de dólares em 2026 através de um imposto complementar introduzido para aplicar a taxa mínima global de 15%. Entre 2023 e 2025, a taxa efetiva da empresa no país rondou os 10%.
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