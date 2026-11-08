ECO da Semana: Corrida ao BCE, inflação e Web Summit

A semana em 30 segundos

Na Zona Euro, a semana começa com o Eurogrupo a dar o primeiro passo para escolher entre o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot para suceder a Christine Lagarde na liderança do Banco Central Europeu e acaba com a divulgação da segunda leitura do PIB do terceiro trimstre. Dados económicos estarão também em foco nos EUA e no Reino Unido. No outro lado do Atlântico há a divulgação da inflação de outubro, mas sem a comparação homólogo devido ao shutdown do ano passado, enquanto em Londres a atenção estará no PIB do terceiro trimestre, dias depois de o Banco de Inglaterra ter subido os juros em mais de três anos. Duas cimeiras estarão em destaque. A nível global, arranca a COP31 em Antalya, na Turquia, com a Cimeira de Líderes Mundiais a ter lugar na quarta-feira com a participação de chefes de Estado e de Governo, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Por cá, mais uma Web Summit, com esta edição dominada pela maior presença chinesa e pelas discussões em torno da inteligência artificial.

Segunda-feira, 9 de novembro

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Eurogrupo começa escolha de sucessor de Lagarde

Porque é importante e o que esperar:

Os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem para discutir os últimos desenvolvimentos macroeconómicos, orçamentais e do projeto do euro digital mas o item na agenda que deverá centrar as atenções enquadra-se na seção dedica a temas diversos. “O Eurogrupo irá analisar as candidaturas recebidas para a sucessão do presidente do BCE e para outras vagas na Comissão Executiva do BCE”, lê-se na nota da reunião.

Numa declaração divulgada em Bruxelas esta sexta-feira, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, indicou ter recebido duas candidaturas até ao prazo das 17 horas, a de Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha, e de Klaas Knot, que presidiu ao banco central neerlandês, para suceder a Christine Lagarde, que vai deixar a liderança do BCE a 7 de fevereiro, nove meses antes do fim do mandato.

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Arranca a Web Summit 2026

Porque é importante e o que esperar:

A conferência tecnológica que chegou a Lisboa em 2016 arranca a 11ª edição, que decorre no MEO Arena e na FIL até quinta-feira, trazendo perto de 70 mil visitantes, segundo as estimativas da organização. Entre os destaques estarão a maior presença de tecnológicas chinesas e debates sobre os diversos temas que marcam o desenvolvimento da inteligência artificial, incluindo segurança, regulação, financiamento e avaliações, disse Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit em entrevista ao ECO.

O irlandês que fundou a conferência também avançou que será na edição do próximo ano que irá anunciar se o evento irá continuar a realizar-se em Lisboa após o fim do contrato atual em 2028. “Amo Lisboa, mas há outras cidades”, admitiu.

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Terça-feira, 10 de novembro

Inflação nos Estados Unidos (mas sem homóloga)

Porque é importante e o que esperar:

As subidas dos preços, especialmente os dos combustíveis influenciaram as escolhas dos eleitores nas intercalares e a inflação vai continuar a ser o foco da Reserva Federal, especialmente depois de o mercado de trabalho ter mostrado força com a criação de 165 mil postos de trabalho em outubro, um valor bem acima das expetativas.

Os dados que que o Bureau of Labor Statistics (BLS) vai divulgar serão incompletos, no entanto, dado que em outubro o governo federal estava em shutdown e não há base de comparação. “Se tentássemos ter em conta essa questão do BLS, diríamos que a inflação global teria ficado em cerca de 4,0% em termos homólogos, face aos 3,7% de setembro (os preços da gasolina caíram 3,0% em termos mensais em outubro passado), e que a inflação subjacente teria subido ligeiramente para cerca de 2,8% em termos homólogos, face a 2,6%”, extrapolaram os analistas do Lloyds Bank.

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Quarta-feira, 11 de novembro

INE faz segunda leitura da inflação

Porque é importante e o que esperar:

Numa altura em que a subida do custo de vista marca a agenda económica e política, o INE revela a segunda leitura e mais detalhas sobre a inflação de outubro. A confirmarem-se os 3,8% revelados na estimativa rápida, seria a variação mais alta de aumento dos preços desde maio de 2023, ou seja, mais de três anos, quando se fixou em 4%.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 17,4% (15,3% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,7% (valor idêntico em setembro), detalhou o INE nessa altura, adiantando que o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 2,8% em outubro, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente.

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Começa cimeira de líderes na COP31 na Turquia

Porque é importante e o que esperar:

A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) arranca no dia 9, em Antália, na Turquia, mas momento político de maior visibilidade começa na quarta-feira, com a Cimeira de Líderes Mundiais, que decorre até quinta-feira e contará com a participação de chefes de Estado e de Governo, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

A agenda inclui encontros de alto nível sobre a transição energética e a eletrificação, a industrialização verde, o financiamento climático e a resiliência das cidades. A conferência deverá também dar seguimento ao debate sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, incluindo a discussão de um roteiro internacional para acelerar esse processo.

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Quinta-feira, 12 de novembro

Reino Unido divulga crescimento económico do terceiro trimestre

Porque é importante e o que esperar:

O crescimento económico do Reino Unido revelou-se surpreendentemente resiliente face ao novo choque inflacionário, realçaram os analistas do Lloyds, prevendo que o PIB aumente 0,1% em termos mensais em setembro, situando o crescimento em 0,8% no terceiro trimestre — o que seria a expansão trimestral mais forte desde o início de 2022 e ligeiramente acima da estimativa de 0,7% do Banco de Inglaterra. “Isto sugere que a economia manteve um dinamismo considerável ao longo do verão, apoiada pelas despesas de consumo e pelo investimento em IA”.

No entanto, poderá ser difícil manter esse ritmo, alertam. “O aumento dos preços da energia deverá corroer o poder de compra das famílias e aumentar os custos das empresas, enquanto as condições financeiras mais restritivas representam um obstáculo adicional”.

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Sexta-feira, 12 de novembro

Eurostat divulga segunda leitura do PIB da Zona Euro

Porque é importante e o que esperar:

O crescimento económico europeu tem-se revelado surpreendentemente resiliente este ano, apesar dos disparos nos preços da energia, do aumento dos custos de financiamento e da crise em França.

A semana constituirá mais um teste, com a divulgação dos dados trimestrais sobre o emprego, bem como de uma estimativa mais precisa do PIB trimestral. Os dados preliminares do terceiro trimestre, divulgados no mês passado, apontaram para um crescimento de 0,4%.

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REN primeiros resultados após reentrada do Estado

Porque é importante e o que esperar:

Um dos temas quentes políticos do verão foi a reentrada do Estado na REN, com a Parpública a a 528,6 milhões de euros pela participação de 19% em duas fases, primeiro à Pontegadea Inversiones e depois à Fidelidade, com os objetivos de garantir a soberania energética, ajudar a descer os preços da eletricidade e receber retornos em forma de dividendos.

Polémicas à parte, a gestora de redes elétricas apresenta resultados para os nove meses até setembro e deverão ser positivos, tendo em conta que a empresa apresentou no primeiro semestre uma subida de 42% para 93,4 milhões de euros apesar dos danos da Kristin e beneficiando da subida no EBITDA, efeitos cambiais favoráveis e impostos mais baixos.

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