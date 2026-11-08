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Empresas dos EUA ponderam antecipar megafusões

A vitória democrata nas duas câmaras do Congresso abre caminho a audições e investigações sobre grandes negócios, incluindo operações já aprovadas.

A vitória dos democratas nas eleições intercalares dos Estados Unidos está a levar empresas norte-americanas a ponderar antecipar grandes fusões e aquisições enquanto os responsáveis pela análise concorrencial se mantêm em funções sob a presidência de Donald Trump, noticia a Bloomberg (acesso pago).

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A partir de janeiro, a maioria democrata nas duas câmaras poderá abrir investigações e chamar gestores a depor. A análise concorrencial das operações continua a cargo do Departamento de Justiça e da Comissão Federal do Comércio. Paul Nary, professor na Wharton, considera que as empresas devem começar já a preparar os negócios mais complexos e anunciá-los até meados de 2027, antes de a campanha presidencial de 2028 ganhar força.

A eventual fusão da Tesla com a SpaceX poderá testar o novo equilíbrio de forças em Washington. Elon Musk quer anunciar a operação até ao final do primeiro semestre de 2027, segundo a Bloomberg.

A compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, já concluída, é um dos negócios que o senador democrata Cory Booker quer escrutinar no Congresso. O Departamento de Justiça aprovou a operação de 110 mil milhões de dólares sem impor condições em matéria de concorrência.

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