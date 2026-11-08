Gestor financeiro da Binance sai após roubo recorde

Kaiser Ng vai deixar a direção financeira da Binance, uma saída anunciada dias depois do maior roubo de criptomoedas de que há registo, avaliado em 6,3 mil milhões de dólares, noticia a Bloomberg (acesso pago).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Yi He, que partilha a liderança executiva da Binance, disse que Ng decidiu avançar com um novo projeto após cerca de cinco anos na empresa e que a transição foi preparada ao longo dos últimos seis meses. O sucessor, Justin Yek, era vice-presidente financeiro da plataforma de pagamentos Airwallex.

O FBI atribuiu o ataque à Coreia do Norte em 31 de outubro. A Binance comprometeu-se a reembolsar integralmente os clientes e afirma ter coberto cerca de 90% do montante roubado.