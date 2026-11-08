Mais três petroleiros incendeiam-se no estreito de Ormuz

Mais três petroleiros incendiaram-se este domingo no estratégico estreito de Ormuz, no coração do conflito no Médio Oriente, anunciaram os Guardas da Revolução em comunicado. O Irão reivindica o controlo daquela via marítima, por onde transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais antes da guerra desencadeada no final de fevereiro por ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

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As forças iranianas atacam regularmente os navios que se aventuram sem a sua autorização, navegando ao longo das costas de Omã. Recentemente, houve relatos de vários navios que sofreram explosões, dizendo que tinham atingido minas.

Washington impõe em retaliação um bloqueio aos portos iranianos e escolta petroleiros ao longo das costas de Omã, assegurando ter desminado em grande parte aquela via marítima.

Os Guardas da Revolução, a poderosa força armada do Irão, indicaram no seu ‘site’ Sepah News que “três petroleiros em infração” tinham-se “incendiado enquanto navegavam na rota ilegal no estreito de Ormuz desde as primeiras horas” de hoje, falando de “explosões”.

As forças iranianas não especificaram os nomes nem a nacionalidade dos petroleiros atingidos. A agência Irna tinha indicado anteriormente que dois dos navios tinham “colidido com minas navais”.

A agência de segurança marítima britânica UKMTO relatou por sua vez hoje que um petroleiro pegou fogo no sábado no estreito, ao largo de Khasab, uma cidade costeira de Omã. “As autoridades militares relataram que o petroleiro estava em chamas, o que levou à retirada da tripulação“, indicou a agência num comunicado, relatando ainda que outro petroleiro foi atingido por um “projétil desconhecido” no sábado.

Os meios de comunicação estatais dos Emirados Árabes Unidos declararam hoje que 22 pessoas foram resgatadas de um navio em chamas no golfo de Omã e estavam em estado estável. A AFP não conseguiu confirmar se este incidente estava relacionado com o relatado pela UKMTO.

Sábado à noite, a agência de notícias oficial Irna tinha indicado que explosões tinham sido ouvidas em várias áreas do estreito de Ormuz, incluindo a ilha iraniana de Qeshm e as cidades portuárias de Bandar Abbas e Jask, sem especificar a causa. Mais tarde, as autoridades confirmaram um “impacto” em Jask, segundo a mesma fonte.

O Exército norte-americano tinha realizado recentemente ataques limitados em Qeshm, segundo os Estados Unidos.