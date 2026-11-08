Médis reuniu especialistas na Fundação Champalimaud para debater a longevidade na saúde

O aumento da longevidade não significa que se está a viver melhor, e a prevenção tem de começar antes de a doença aparecer. Foi esta a principal conclusão da conferência “The Next Generation of Health”, realizada a 29 de outubro na Fundação Champalimaud, em Lisboa, pela Médis, seguradora de saúde do Grupo Ageas Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ana Povo, Secretária de Estado da Saúde, defendeu que a promoção de hábitos saudáveis passa por reforçar a prevenção e a gestão da doença crónica, com percursos de cuidados mais integrados, uma melhor coordenação entre serviços e cidadãos mais preparados para cuidar da própria saúde.

Pedro Gouveia, cirurgião e investigador da Fundação Champalimaud, chamou a atenção para o risco de a longevidade com qualidade de vida se tornar um privilégio condicionado pela capacidade financeira de cada pessoa. O investigador salientou ainda que, embora os comportamentos individuais influenciem a saúde, as condições ambientais também desempenham um papel determinante.

Também Iñigo San-Millán, fisiologista e investigador, destacou a importância da atividade física na prevenção de doenças no metabolismo. Perante o crescimento do sedentarismo, defendeu que o exercício deve fazer parte dos hábitos desde a infância. “O exercício é o melhor estímulo, é a melhor medicação”, afirmou, apelando à criação de políticas que promovam a atividade física ao longo da vida.

Já o médico de família Tiago Taveira-Gomes notou que há cada vez mais pessoas jovens com várias doenças em simultâneo e defendeu que a Inteligência Artificial pode ajudar a detetar casos por diagnosticar.

Na discussão sobre tecnologia, Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, Rui Diniz, Presidente

Executivo da CUF, e Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde, admitiram que a IA pode mesmo permitir aos profissionais seguir mais doentes e poupar tempo para o contacto direto com eles. Os três ressalvaram, porém, que a adoção deve ser feita com cautela, controlando os riscos e deixando a decisão clínica nas mãos dos médicos.

A cientista Maria Carmo Fonseca referiu que a investigação sobre o envelhecimento já admite reverter alguns processos celulares, mas notou sinais de envelhecimento biológico mais acelerado nas gerações mais novas e de doenças que aparecem mais cedo.