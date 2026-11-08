Mercedes-Benz Classe C: O baby Benz cresceu e ganhou 162 estrelas

O Mercedes-Benz 190 de 1982 nunca ligou a uma tomada nem acendeu estrelas ao anoitecer. O Classe C elétrico faz as duas coisas e dá ao pendura um ecrã só para ele, sem pedir licença ao condutor.

Quem entra num stand com 70.600 euros no “bolso” e sai com um carro de quase 98 mil não fez nada de extraordinário: disse que sim a uma lista de extras, depois a outra, e o preço foi atrás. É este o arranque da história do novo Mercedes-Benz Classe C 400 4Matic elétrico que chegou às mãos do ECO com cerca de 27 mil euros acima do preço de partida.

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Uma diferença destas obriga o carro a dar mais do que 489 cavalos a uma família com duas crianças que precisa de chegar à escola a horas, ao Porto sem paragens a meio e a Setúbal com os miúdos de bom humor.

Em 1982, a Mercedes-Benz lançou o 190, a berlina compacta que ficou conhecida como Baby Benz e deu a muita gente a primeira estrela no capô. O nome Classe C chegou em 1993 e passou por cinco gerações, todas com motor a combustão. Esta é a primeira 100% elétrica: usa a plataforma MB.EA, tem carroçaria própria e uma grelha dianteira iluminada, com a estrela ao centro, que vai dividir opiniões nos cafés.

Com 4,88 metros, mais 132 milímetros do que o Classe C a gasolina, fica mais perto de um Classe E do que do antecessor, o que ajuda uma família no espaço e se sente logo à saída da garagem.

Nessa saída, os puxadores embutidos recolhem-se com bom aspeto, os faróis repetem a estrela da marca no interior, e as câmaras de 360 graus e o estacionamento automático ajudam a meter quase 5 metros de carro numa rua de bairro à hora de ponta. Mas não só. Na escola dos miúdos, o portão tem uma rampa que costuma pedir cuidado. Com um toque, a suspensão sobe e a base do carro passa sem raspar.

A bagageira traseira tem 470 litros e a dianteira 80, que servem bem para o cabo de carga e para as mochilas que ninguém quer ver a rolar no banco de trás. Há também reparos de pai: as janelas traseiras só descem alguns centímetros, e foi isso mesmo que os miúdos reclamaram, a abertura das portas dificulta a instalação das cadeirinhas, o piso traseiro é alto e os joelhos dos adultos ressentem-se.

Os joelhos recuperaram numa viagem até para o Porto pela A1, e foi aí que a nova estrela da Mercedes-Benz se explicou. A versão C 400 4Matic, a única disponível para já, tem dois motores elétricos, tração integral e 489 cavalos, com 800 Nm de binário e um 0-100 km/h em cerca de quatro segundos.

No regresso, já de noite, o teto panorâmico acendeu as 162 estrelas e os miúdos pediram para repetir a viagem. Foi o extra mais aplaudido e o menos útil.

Num troço com limite de 120 km/h, esta força serve para ultrapassar camiões sem pensar duas vezes. O habitáculo é silencioso, a suspensão absorve as juntas do piso e o ruído de rolamento e dos espelhos, a velocidades mais altas, nunca obrigou a subir o volume. O assistente de condução segura a faixa e a distância ao carro da frente, embora a lei europeia ainda exija as mãos no volante.

O sistema surround Burmester reproduz vozes e graves com grande detalhe mesmo para um audiófilo mais exigente, e o ecrã Superscreen, dividido em três áreas, tem uma só para o pendura, que escolhe a música e o percurso sem pedir licença a quem conduz. O assistente de voz, ligado à inteligência artificial da Mercedes-Benz e à da Google, aceita conversas compridas e cumpre alguns comandos, mas só alguns.

Quanto à autonomia, a bateria de 94 kWh dá, segundo a marca, entre 690 e 730 quilómetros, conforme as jantes e os para-choques, e recupera de 10 a 80% em cerca de 22 minutos num carregador rápido, o tempo de um café para os pais e de uma ida à casa de banho para toda a gente. Os bancos dianteiros, com memória e aquecimento, pouparam as costas ao condutor, e o ar condicionado automático evitou a discussão habitual sobre a temperatura. Chegámos ao Porto com bateria ainda distante do modo de “reservar” e sem que ninguém pedisse para parar.















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Setúbal ficou para o domingo seguinte, com autoestrada e estradas nacionais, algumas com o asfalto em estado discutível. Com a suspensão elevada, o carro passa em buracos e remendos com a base a salvo.

Os 2.965 quilos de peso base notam-se, mas nas curvas e contracurvas o comportamento foi melhor do que se previa, com a direção a ganhar firmeza no modo Sport. Podia comunicar mais sobre o que se passa debaixo das rodas, é certo, mas o carro entra e sai das curvas com segurança, o que um pai com dois passageiros atrás agradece.

A travagem regenerativa merece um reparo: não é consistente e, no nível mais forte, o carro não para sozinho, o que obriga a pisar o travão. E no regresso, já de noite, o teto panorâmico acendeu as 162 estrelas e os miúdos pediram para repetir a viagem. Foi o extra mais aplaudido e o menos útil. Resta fazer a conta que o gestor de conta fará.

A versão de entrada, a 70.600 euros, já traz teto panorâmico, Superscreen, ligação 5G, bancos com memória e carregamento sem fios. Do equipamento que a unidade testada trazia, a suspensão pneumática justifica-se em quem enfrenta portões e estradas nacionais, e o som Burmester a quem faz muita autoestrada.

As estrelas servem para entreter crianças e para ganhar a discussão sobre quem se porta melhor no banco de trás. Já os plásticos da parte inferior do tablier não acompanham o resto do habitáculo, a abertura da bagageira é pequena para um carrinho de bebé e, à noite, a quantidade de ecrãs distrai mais do que ajuda.

Para uma família com classe e contas feitas, é um carro competente. Convém que a classe não fique toda na fatura.