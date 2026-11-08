Missão de Israel no Irão “não terminou”
A missão de Israel no Irão "não terminou", declarou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, reiterando as acusações de que Teerão estaria a procurar obter armas nucleares.
A missão de Israel no Irão “não terminou”, declarou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, reiterando as suas acusações de que Teerão estaria a procurar obter armas nucleares, situação que a República Islâmica nega. “Perante o Irão, a missão ainda não terminou (…). O Irão está a tentar renovar os seus esforços para obter armas nucleares“, afirmou Katz durante uma cerimónia oficial em Jerusalém.
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O ministro israelita acrescentou que Israel está “preparado para todos os cenários” e pronto para “agir o quanto for necessário para proteger” os seus cidadãos.
Os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar, nomeadamente com bombardeamentos, contra o Irão no final de fevereiro. Os ataques provocaram a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, entre outras figuras importantes do regime iraniano.
O grupo xiita libanês Hezbollah e os rebeldes iemenitas huthis, ambos pró-Irão, alargaram o conflito regional ao atacar Israel e os países aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente, como a Arábia Saudita.
As conversações de paz entre os EUA e o Irão continuam num grande impasse, apesar dos esforços dos países mediadores, como o Qatar.
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