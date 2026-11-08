Na Luxottica, 12,5% é o número do impasse. A saga da família que controla a Ray-Ban

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Na Luxottica, 12,5% é o número do impasse. A saga da família que controla a Ray-Banpremium

 Lina Santos,

Com a divisão salomónica da herança do maior grupo de ótica do mundo, que tem a Ray-Ban, Leonardo Del Vecchio abriu a porta ao impasse. Os herdeiros não se entendem quanto ao futuro.

Leonardo Del Vecchio pertence ao lote de empresários de quem se diz que se fez a si mesmo. Quando morreu, em 2022, aos 87 anos, deixou o maior grupo de ótica do mundo, que controla a Ray-Ban e vários outros negócios reunidos na holding Delfin, e cujas principais participações cotadas somavam cerca de 43 mil milhões de euros em valor de mercado. À frente da EssilorLuxottica ficou um CEO que conhecia os cantos à casa, Francesco Milleri, e uma armadilha: como os oito acionistas detêm participações inicialmente idênticas, de 12,5%, os estatutos exigem um quórum de 88% dos votos para certas decisões.

Como sete acionistas somam apenas 87,5%, a oposição de um deles pode bloquear essas decisões. Este ano, a luta tornou-se pública.

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