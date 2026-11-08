Novo japonês: Sensibilidade e Bom (s)Enso

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Caro M.

O recém aberto Enso – Japanese Kitchen & Bar do Chef Lucas Azevedo, está localizado no coração de Lisboa, na Rua Nova de São Mamede, 12. É um espaço que acolhe bem o olhar a partir da rua, distribuído por um conjunto limitado de mesas e um balcão generoso que acompanha a profundidade da sala. A decoração interior cumpre bem o seu papel de pôr em destaque os segmentos à vista de parede em alvenaria de pedra rústica, irregular e sem reboco. A promessa – “back to sushi pleasure” – assumida pelo Enso começa a ser cumprida com a Tamagoyaki – omelete japonesa em camadas que tradicionalmente funciona como “chef’ test” nos restaurantes de sushi mais tradicionais. Mas é com Ebi Arare – camarão panado com crocante de arroz temperado com togarashi (combinação de picante, cítrico e aroma tostado) – e o Ikizukuri (sashimi na espinha) que aceleramos para uma experiência que assegura ao Enso um lugar de referência nos japoneses da capital.

Caro P.

Conheço o talentoso chef Lucas Azevedo há alguns anos das suas passagens pelo balcão de sushi do Praia no Parque e, sobretudo, pelo Ryoshi, uma recriação das tabernas japonesas, com apontamentos de comida de rua e com distância assumida do estereotipo dos restaurantes de sushi e sashimi. Do Ryoshi, recordo grandes jantares, incluindo um que envolveu uma grande discussão à mesa só serenada com a chegada das esplêndidas katsu sando (uma sanduiche de língua de vaca). Esta nova aventura de Lucas Azevedo retoma, para felicidade de muitos, a katsu sando, agora com versões de atum e beringela. Esta última, a senhora beringela, que já era um dos cartões de visita no Ryoshi, volta a ter o palco devido no Enso, como uma das estrelas do Bites (que o chef apelida de pequenos vícios japoneses), numa criativa associação com miso, e da já incensada sanduiche. De salientar, também, que o Enso retoma o ambiente cosmopolita e informal do Ryoshi: um generoso balcão, luzes bem calibradas e uma seleção musical contagiante.

Caro M.

Percebo o que escreves sobre a Katsusando de atum, mas diria que o Gunkan de Caranguejo é quase tão imperdível. No menu de nigiri sobressaem os de atum toro, baseados em carvão binchotan (carvão branco japonês considerado o carvão vegetal mais puro do mundo) e os de gamba violeta com shot de bisque. Das três opções de sobremesa disponíveis na carta – descritas no próprio menu como “o último vício” – destacam-se duas: Pudim da Mio e Mil Crepe de Matcha. O serviço do Enso acolhe com sobriedade mas aconselha com entusiasmo. Uma palavra de elogio também para o detalhe do fardamento elegante da equipa que assenta num avental de cor bege ao estilo ultra-prático Pinafore. A nota final vai para a sofisticação do café servido através do método V60.

Caro P.

Como sabes, venho de uma jornada de três semanas no Japão e de um verdadeiro festim de sushi, sashimi, tempura, yakitori (as espetadas de frango pinceladas com um molho agri-doce), unagi kabayaki (a enguia grelhada), e até okonomiyaki (as panquecas salgadas com couve e outros ingredientes). E, curiosamente, a primeira vez que jantei fora, depois de aterrar em Lisboa, foi exatamente no Enso. Há na cozinha de Lucas Azevedo uma espécie de síntese de toda a comida japonesa, um cuidado e uma delicadeza únicos, um turbilhão de sabores e de texturas que te fazem acreditar, mesmo depois de uma temporada no Japão, que estás a ter uma experiência singular. E estás, neste cantinho do Sol Nascente em Lisboa onde impera a sensibilidade e o bom (s)enso.

Enso

Rua Nova de São Mamede, 12, Lisboa

964 205 962

De terça a quinta-feira, das 19h00 às 00h00

Sextas e sábados das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 00h00

Encerra ao domingo e à segunda-feira

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