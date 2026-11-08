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Nvidia investiga se Jensen Huang foi alvo de espionagem

  • ECO
  • 20:54

O inquérito surge após notícias de uma alegada relação com uma mulher que os EUA suspeitam ter sido recrutada pelos serviços secretos chineses. Jensen Huang admitiu a infidelidade. 

A Nvidia abriu um inquérito para apurar se o presidente executivo, Jensen Huang, foi alvo de espionagem, na sequência de notícias sobre uma alegada relação com uma mulher suspeita de ter sido recrutada pelos serviços secretos chineses, noticiam a Bloomberg (acesso pago) e o Financial Times (acesso pago). O gestor admitiu ter sido infiel à mulher numa mensagem aos trabalhadores, sem identificar a outra pessoa.

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O Financial Times cita pessoas familiarizadas com um memorando de responsáveis norte-americanos que descreve uma alegada relação entre Jensen Huang e Alice Huang, então executiva da Megaspeed. Segundo o jornal, os serviços de informações dos EUA suspeitam de que Alice Huang foi recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado chinês.

Uma comissão de administradores independentes, apoiada por advogados externos, vai supervisionar a investigação. Em comunicado, o conselho de administração afirmou que não tem razões para crer que tenham sido comprometidos segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos Estados Unidos.

Jensen Huang pediu desculpa na mensagem aos trabalhadores e comprometeu-se a cooperar plenamente com o inquérito. O cofundador da Nvidia mantém-se no cargo durante a investigação, segundo a Bloomberg.

A Megaspeed, cliente da Nvidia com sede em Singapura, já estava a ser investigada pelas autoridades norte-americanas por suspeitas de envio ilegal de chips da Nvidia para a China, segundo o Financial Times. A fabricante tinha anteriormente descrito os contactos com Alice Huang como habituais na relação com um cliente.

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