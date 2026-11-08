Seguradora Everest vende operação no Chile à AIG

A Everest Group chegou a acordo para vender a sua operação de seguros no Chile à seguradora American International Group (AIG), numa operação que representa a última alienação prevista das atividades seguradoras do grupo na América Latina. A empresa anunciou também, em comunicado, a conclusão da venda da subsidiária colombiana à mesma compradora.

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A transação no Chile envolve a Everest Compañía de Seguros Generales Chile S.A. e deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2027, estando dependente de aprovações regulatórias e do cumprimento das restantes condições de fecho. Segundo a Reinsurance News, a operação inclui a transferência das atividades licenciadas, dos trabalhadores e da carteira de seguros em curso para as subsidiárias da AIG.

A seguradora chilena serve sobretudo empresas e clientes do segmento empresarial de média e grande dimensão, com uma carteira que abrange seguros de propriedade, energia, transporte marítimo, riscos financeiros e responsabilidade civil.

Para a AIG, a aquisição das duas operações permitirá reforçar a sua presença na região e expandir a oferta de seguros comerciais. Jon Hancock, responsável pela área de General Insurance da AIG, afirma que a “aquisição da Everest Chile representa mais um passo na expansão das nossas capacidades de seguros comerciais para clientes e corretores em toda a América Latina, tirando partido da nossa aquisição do negócio da Everest na Colômbia”.

As duas operações inserem-se numa reestruturação mais abrangente da Everest, que pretende concentrar a atividade no resseguro e nos seguros grossistas e especializados, abandonando progressivamente o negócio de seguros comerciais de retalho. Em outubro de 2025, o grupo acordou vender à AIG os direitos de renovação das carteiras comerciais nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Ásia-Pacífico, correspondentes a cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros) em prémios brutos emitidos.

O presidente executivo do grupo, Jim Williamson, afirmou que estas operações representam um “progresso significativo na construção de uma organização mais forte e mais focada, centrada nos negócios onde identificamos a maior oportunidade para gerar valor a longo prazo”.