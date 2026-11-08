Tempestade Kristin “trouxe nova urgência” à criação de um Fundo de Catástrofes

Na 7.ª edição da Conferência Anual do ECOseguros, o painel dedicado aos desafios das alterações climáticas reuniu o Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), José Galamba de Oliveira, o CEO da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, e o CEO da Generali Tranquilidade, Pedro Carvalho, para debater o papel do setor segurador na proteção contra fenómenos climáticos extremos, resseguro e grandes riscos.

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A criação de um Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas e a eventual obrigatoriedade do seguro multirriscos estiveram entre os principais temas discutidos, numa altura em que o aumento da frequência de tempestades e cheias coloca maior pressão sobre a proteção do património e a capacidade de resposta do país.

José Galamba de Oliveira explicou que o setor segurador já pagou mais de mil milhões de euros na sequência de tempestades, cheias e outros fenómenos, assumindo um papel central na resposta aos prejuízos causados por estes acontecimentos. O Presidente da APS considera que a tempestade Kristin “trouxe-nos uma nova urgência” para avançar com um Fundo de Catástrofes, à semelhança do que existe noutros países. Para que o mecanismo consiga ganhar escala rapidamente, defendeu a “obrigatoriedade do seguro [multirriscos]”. O responsável adiantou ainda que, após a manifestação de vontade do Governo e a inclusão do fundo no PTRR, o setor espera novos desenvolvimentos “nos próximos meses”.

Já Pedro Carvalho defendeu o alargamento da cobertura dos seguros de propriedade, considerando que a inclusão de todas as casas ou proprietários na base segurada poderá ter efeitos no custo das apólices. Para o CEO da Generali Tranquilidade, esta medida permitiria uma “redução média” do preço dos prémios e maior estabilidade. O responsável alertou ainda para os tempos de espera associados à dependência do apoio público em situações de catástrofe, defendendo que a proteção do património através de seguros deve ganhar maior importância junto da população.

Por sua vez, Rogério Campos Henriques afastou a ideia de que a sustentabilidade tenha perdido importância para o setor, garantindo que a Fidelidade mantém o investimento nesta área e que o esforço até aumentou em alguns casos. “Temos de continuar a trabalhar na adaptação. Há um trabalho enorme a fazer e as seguradoras estão vocacionadas para o desenvolver”, disse. O CEO defendeu ainda que as consequências das tempestades do início do ano devem levar a uma mudança na forma como se reconstrói, considerando que as habitações afetadas devem ser recuperadas de forma diferente. Para o responsável, reforçar a resiliência é essencial de forma a construir “uma sociedade mais bem preparada para enfrentar os desafios” climáticos.

Veja aqui na íntegra o painel dedicado à “Gestão de Grandes Riscos, Resseguro e Alterações Climáticas”.