Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva, trovoada e vento

Os 18 distritos de Portugal continental estão a partir deste domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Os distritos de Faro e Beja são os primeiros afetados, estando sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira. O aviso estende-se a partir das 18h00 aos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre e, a partir das 21h00, ao de Castelo Branco, vigorando igualmente até às 06h00 de segunda-feira.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo pelo mesmo motivo entre as 00h00 e as 06h00 de segunda-feira. No distrito de Bragança, o aviso mantém-se até às 09h00.

O IPMA alerta para condições como trovoada, precipitação localmente forte, com acumulação entre 10 e 20 milímetros numa hora, e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.

O instituto emitiu também aviso amarelo por causa do vento do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, para os distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja e Faro, entre as 18h00 de hoje e as 06h00 de segunda-feira. Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo devido a rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial nas terras altas, entre as 00h00 e as 21h00 de segunda-feira.

Uma nova vaga de precipitação levou o IPMA a colocar de novo sob aviso amarelo os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 18h00 de segunda-feira e as 12h00 de terça-feira.

Os distritos de Lisboa e Setúbal ficam sob aviso amarelo entre as 21h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, devido a precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Também entre as 21h00 de segunda-feira e as 06h00 de terça-feira, os distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Santarém vão estar sob aviso amarelo por causa de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Na costa sul do distrito de Faro vigora até às 21h00 de hoje um aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de sueste com dois metros de altura.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa ficam sob aviso amarelo entre as 18h00 de segunda-feira e as 06h00 de quarta-feira, com ondas do quadrante oeste com quatro a cinco metros. O mesmo aviso abrange os distritos de Setúbal, Beja e Faro entre as 21h00 de segunda-feira e as 03h00 de quarta-feira. Na costa sul do barlavento algarvio, as ondas serão de sudoeste com 4 metros.

De acordo com o IPMA, o estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado pela depressão Bruna, centrada a norte dos Açores, com a passagem de sucessivas ondulações frontais previstas pelo menos até sexta-feira, dia 13.