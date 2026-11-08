Trump partilha animação em que lutadores agridem jornalistas

O presidente dos EUA partilhou um vídeo em que lutadores da UFC agridem jornalistas. Na véspera, disse ter convidado Dana White, o líder da UFC, para porta-voz da Casa Branca.

Donald Trump partilhou este domingo, na sua conta na Truth Social, uma animação que põe Dana White a conduzir uma conferência de imprensa fictícia na Casa Branca. No vídeo, de cerca de um minuto, o presidente executivo da UFC chama lutadores de artes marciais mistas para intervir quando os jornalistas lhe fazem perguntas.

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Quando um jornalista pergunta se Trump é uma ameaça à democracia, White chama Khabib Nurmagomedov, que o derruba. Outros repórteres são arrastados ou expulsos da sala. No final, com vários jornalistas caídos no chão, a versão animada de Trump pergunta a White como correu a conferência. “Acesa, mas sobretudo pacífica“, responde.

Na véspera, Trump tinha anunciado na mesma rede social que oferecera a White o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. Descreveu-o como um “lutador e guerreiro violento” e disse ter-lhe pedido que levasse vários nomes da UFC como assistentes, entre os quais Nurmagomedov e Islam Makhachev.

White disse em Londres que se reuniria com Trump na segunda-feira, em Washington, e deixou em aberto a sua resposta pública ao convite. A CNN, citando uma fonte conhecedora do assunto, avançou que o executivo recusou o cargo. Um responsável da Casa Branca disse ao Washington Post, sob anonimato, que Trump fizera a proposta em tom de brincadeira.

O cargo está vago desde outubro, quando Katie Zacharia saiu ao fim de cinco dias. White é um aliado de longa data de Trump e, em junho, a UFC organizou um evento de artes marciais mistas nos jardins da Casa Branca, no âmbito das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.