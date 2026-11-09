Acampada de Lisboa retira tendas esta noite do Rossio

O Movimento Acampada de Lisboa vai retirar as tendas esta noite de segunda-feira da Praça do Rossio, avançam várias televisões. No entanto, os protestos vão continuar com várias manifestações ao longo da semana noutros locais.

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“A assembleia decidiu levantar as tendas esta noite” do Rossio, disse António Tonga, porta-voz da Acampada. “No sábado voltaremos a discutir o horizonte dos acampamentos, se terão ou não tendas”, acrescentou o porta-voz e se o acampamento regressa ao Rossio ou a outro ponto da cidade de Lisboa

Uma das ações que já está prevista é um protesto quarta-feira junto da Web Summit.

Os organizadores rejeitam que esta decisão seja um recuo perante a suspensão da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa que autorizou uma manifestante pela habitação, Renata Cambra, a permanecer no Rossio, com uma tenda na sequência do recurso do Ministério Público. Segundo os manifestantes, após duas horas de assembleia popular, agora está em causa “uma nova jornada de luta”; “descentralizar a acampada” e “participar em ações de protesto durante o dia”.

Já a Acampada do Porto aceitou reunir, na terça-feira, com a autarquia para discutir a “possível compatibilização” do protesto na Praça D. João I e a colocação de uma pista de gelo no local para o Natal, avançou a Lusa. A decisão de aceitar comparecer a uma “reunião técnica” com a Câmara Municipal do Porto, dando resposta positiva a um convite da autarquia, foi tomada na assembleia popular desta noite, que devido ao mau tempo não se realizou no centro da praça, mas nas arcadas de um dos prédios em frente.

Em declarações à Lusa, um dos porta-vozes no movimento que desde o dia 10 de outubro está em protesto na praça Dom João I pelo direito à habitação, João Silvério, explicou que a reunião de terça-feira será “só para discutir a questão da compatibilidade da acampada com o ringue de patinagem” e adiantou que na reunião estará presente o presidente da autarquia, Pedro Duarte, assim como outros membros da vereação.

A Câmara do Porto quer instalar na Praça Dom João I uma pista de gelo incluída no mercado de Natal para este ano, pista aquela que nos anos anteriores ficou instalada no Largo Amor de Perdição, no Jardim da Cordoaria.

(Notícia atualizada com mais informação)