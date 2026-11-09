Alemanha contraria Rússia sobre nova ordem de segurança na Europa

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão afirmou esta segunda-feira que a Europa não precisa de nova arquitetura de segurança, como exige a Rússia no âmbito de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia proposto pelos Estados Unidos.

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“É perfeitamente claro: a Europa não precisa de uma nova arquitetura de segurança, como a Rússia quer fazer crer, mas simplesmente da restauração da arquitetura de segurança existente”, disse Johann Wadephul, em comunicado, à partida para a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, em Paris.

Wadephul citou como fundamentos desta ordem os Acordos de Helsínquia, a Carta de Paris e o Memorando de Budapeste, três marcos fundamentais da segurança europeia e do direito internacional pós-Guerra Fria, que estabeleceram regras claras sobre a soberania dos Estados e as fronteiras na Europa.

“Todos eles visam garantir a segurança de todas as fronteiras e a igualdade soberana de todos os Estados”, referiu.

O ministro alemão reiterou que a Europa deve fazer parte da solução para a guerra na Ucrânia e deve ter voz nas negociações de um acordo de paz.

Representantes de Kiev, Moscovo e Washington reúnem-se na terça-feira, em Abu Dhabi, para retomar as conversações trilaterais para um eventual fim da guerra na Ucrânia, sendo que a Europa não foi convidada a estar presente no encontro.

Na semana passada, o genro e enviado do Presidente norte-americano, Jared Kushner, explicou que os EUA e vários países europeus realizaram consultas em Bruxelas sobre “a necessidade de uma arquitetura de segurança europeia mais ampla que possa ajudar a lançar as bases para uma paz duradoura”.

Por seu lado, a presidência russa (Kremlin) afirmou na sexta-feira que ainda desconhecia estas propostas, embora tenha manifestado ceticismo em relação às mesmas.

Wadephul defendeu também a necessidade de “negociações concretas e não de uma nova escalada militar” relativamente às especulações sobre uma possível nova ofensiva dos EUA contra o Irão.