Fundos europeus

Algarve tem de executar 38 milhões em 30 dias para evitar devolver fundos a Bruxelas

Beneficiários do Algarve 2030 têm de submeter, nos próximos 30 dias, 38 milhões de euros em faturas de projetos financiados com fundos europeus para cumprir a regra do N+3 e evitar devolver verbas.

Para não correr o risco de devolver verbas a Bruxelas no final do ano, o programa regional do Algarve tem ainda de executar 38 milhões de euros nos próximos 30 dias.

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“Para assegurar os objetivos de execução associados a esta previsão regulamentar, os beneficiários têm ainda de submeter, nos próximos 30 dias, 38 milhões de euros de fundos europeus alocados à região”, escreve, em comunicado o Algarve 2030. “Este é um momento determinante para a execução do programa. Está em causa não apenas a capacidade de mobilização dos fundos europeus, mas sobretudo a capacidade de os transformar em investimento concreto, com impacto na economia, nas empresas, nas instituições e na qualidade de vida das populações”, acrescenta a mesma nota do programa gerido por José Apolinário.

O programa do Algarve, a par do Centro 2030, são os dois que inspiram maiores cuidados no cumprimento da regra do N+3, segundo revelou o secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, há duas semanas no Parlamento. Por contraponto, o Norte 2030 já tem a meta assegurada.

“O ano de 2026 ainda é muito exigente para o cumprimento da regra N+3, muito exigente mesmo“, disse o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, na mesma ocasião. “Espero que o próximo ano seja mais fácil do que está a ser o de 2026”, disse, com o cuidado de acrescentar que está “confiante que será cumprido”, afirmou na discussão do Orçamento do Estado na especialidade. De acordo com as regras comunitárias, os países têm de gastar o correspondente ao orçamento de cada ano nos três anos seguintes. Se não o fizerem, o montante remanescente tem de ser devolvido a Bruxelas.

O Algarve 2030 revela que ultrapassou, no final do mês de outubro, uma taxa de compromisso de 51% dos 780,3 milhões de dotação do programa e que tem de executar até final de 2029. “Até 31 de outubro, foram aprovados 783 projetos, correspondentes a 692,5 milhões de euros de investimento elegível e a 391,4 milhões de euros de fundos comunitários aprovados. Deste montante, 121,3 milhões de euros já chegaram aos beneficiários, contribuindo para a realização dos objetivos do programa”, sublinha o mesmo comunicado.

“Ultrapassada a fasquia dos 50% de compromisso, o desafio passa agora por acelerar a execução dos projetos aprovados, garantindo que os fundos comunitários se traduzem, efetivamente, em investimento, emprego, melhores serviços e novas oportunidades para a região”, lê-se na mesma nota.

Ainda não há dados para os restantes programas operacionais referentes a outubro, mas, no mês anterior, o Algarve apresentava uma taxa de execução de 14,5%, a segunda mais baixa entre os programas regionais. Pior só o Alentejo que tinha 13,4%. Mas, a reprogramação do Portugal 2030 e a passagem de projetos do PRR para o PT2030 (já com bons níveis de execução) vão ajudar os programas as cumprir as metas e evitar a devolução de verbas a Bruxelas.

Recorde-se que, o ano passado, o Algarve estava exatamente na mesma posição de risco de devolução de verbas a Bruxelas. A 17 de novembro de 2025, o Algarve 2030 era o único programa regional que ainda estava em risco de devolver verbas a Bruxelas decorrentes da aplicação da regra da guilhotina. Tinha de executar dez milhões de euros até final daquele mês e acabou por conseguir cumprir as metas e não devolver nem um euro.

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