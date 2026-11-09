Aon e BlackRock lançam novo sindicato da Lloyds para resseguro

A Aon e fundos geridos pela Blackstone anunciaram o lançamento do Cortina Syndicate 1956, um novo sindicato no mercado da Lloyds, destinado a disponibilizar capacidade de resseguro plurianual e a reforçar o acesso a capital de longo prazo. A iniciativa conta com a QBE como managing agent e deverá começar a subscrever riscos a 1 de janeiro de 2027, estando ainda sujeita à aprovação final da Lloyds, anunciaram em comunicado.

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O novo sindicato recebeu aprovação preliminar do Conselho da Lloyds a 16 de outubro de 2026. De acordo com a Aon, o Cortina pretende complementar a capacidade dos resseguradores tradicionais, disponibilizando uma fonte estável de capital ao longo dos diferentes ciclos de renovação dos contratos. O modelo prevê uma abordagem convencional de lead/follow, na qual o sindicato acompanha os termos e as decisões relativas a sinistros definidos pelos resseguradores líderes de cada colocação, mantendo a experiência de subscrição no centro dos programas.

Em termos de participação, o Cortina deverá assumir 3% dos tratados elegíveis de property catastrophe excess-of-loss e 5% dos restantes tratados elegíveis organizados pela Aon, para os clientes participantes, de acordo com o jornal Insurance Times. A estrutura prevê ainda a atribuição de um dividendo aos clientes, calculado com base na participação do sindicato nos respetivos programas de resseguro. A capacidade será disponibilizada nos tratados elegíveis, mediante um enquadramento previamente definido.

A QBE ficará responsável pela subscrição dos riscos e pela governação do sindicato, enquanto a sua integração na Lloyds permitirá beneficiar da classificação de solidez financeira A+ atribuída ao mercado.

Greg Case, presidente e diretor executivo da Aon, afirmou que o aumento da “dimensão e da complexidade dos riscos” exige “soluções de transferência de risco” que considerem diferentes fontes de capital. O responsável considera que o Cortina permitirá ampliar a capacidade do mercado, reduzir lacunas de proteção e reforçar a resiliência.

Por sua vez, Jon Gray, presidente e diretor de operações da Blackstone, destacou que a parceria deverá “alargar as fontes de capital disponíveis para o setor” e fortalecer a sua “capacidade de resposta ao longo dos ciclos de mercado”.

Jason Harris, diretor executivo internacional da QBE, classificou o Cortina como um “modelo pioneiro de disponibilização de capacidade de resseguro na Lloyds”, sublinhando a combinação entre capital institucional e capacidade de subscrição especializada.