“As novas superestrelas não estão a vir da Califórnia, são chinesas”, afirma Paddy Cosgrave

O cofundador e CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, disse esta segunda-feira que a Web Summit deste ano conta com participantes de 164 países, a maior representação mundial de sempre, e o maior número de startups de Portugal. No entanto, é no Oriente que se vislumbra o futuro tecnológico e quem está a fazer mexer os ponteiros da inovação.

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“Cada vez mais as superestrelas do futuro não estão a vir da Califórnia, estão a vir da China, nas áreas da IA, energia, dos carros… (…). O futuro é cada vez mais chinês”, referiu Paddy Cosgrave, durante a intervenção de abertura da 11ª edição da conferência tecnológica em Lisboa.

“Este ano temos a maior lineup de oradores da tecnologia sempre. Não são da Califórnia, são da China porque as empresas chinesas estão a participar mais no futuro do que qualquer outras”, sublinhou o empreendedor irlandês, pouco depois de um espetáculo de dança dos robôs da Agibot, que vão continuar a aparecer aqui e acolá durante a cimeira “a dançar, a servir bebidas” e a fazer mais tarefas.

Paddy Cosgrave referiu que não chegou a Lisboa por estar na moda, por ser um destino de mochileiros. Aliás, “numa década, Lisboa mudou e a imprensa internacional, frequentemente, descreve Lisboa como a Califórnia da Europa, Silicon Valley da Europa e a nova capital de startups”, recordou.

O CEO da Web Summit aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo ex-autarca Fernando Medina e o de Carlos Moedas, que considera o presidente de câmara “mais bem preparado” do Velho Continente para as funções que ocupa.

Moedas diz a empreendedores estrangeiros: “Pertences a Lisboa”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, entrou no palco do Meo Arena com uma missão: mostrar que todos são iguais. “Não interessa quem és. De onde vens, em que acreditas. Pertences aqui. Pertences a Lisboa”, afirmou no arranque do evento.

Carlos Moedas disse que “inovação é sobre coragem e diferença” e contou a história do empresário português Nuno Prego Ramos, formado em Direito, cujo sofrimento de alguém que ama levou-o a estudar bioquímica e a criar uma empresa que foi vendida num meganegócio de milhões de euros. “Tornou a ciência em algo que as pessoas conseguem usar. Requer persistência para fazer acontecer além do laboratório”

Carlos Moedas quis passar a mensagem à audiência de que é necessário manter e reforçar esta mentalidade de transformar conhecimento em empresas e na possibilidade de ter maior qualidade de vida. “Posso melhorar a vida amorosa de alguém? Posso tornar a vida de alguém melhor?”, desafiou os milhares de participantes presentes na Web Summit 2026.