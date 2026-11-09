As viagens deste ano têm sido «curtas, mais espontâneas e inspiradas pelas redes sociais»

As viagens evoluem e adaptam-se aos novos tempos: as grandes capitais coexistem com cidades mais pequenas, as escapadelas curtas consolidam-se como uma fórmula habitual para desligar, e grande parte das decisões é influenciada pelas redes sociais, explicaram os autores do estudo.

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Ao mesmo tempo, os grandes eventos musicais e desportivos ganharam importância como motivo para conhecer novos locais, enquanto as viagens a solo crescem como alternativa na procura de uma experiência mais pessoal.

As grandes cidades continuam a exercer um forte poder de atração sobre os turistas internacionais e Barcelona volta a ser coroada como o destino mais popular do mundo em 2026. Seguem-se Madrid, Paris e Palma de Maiorca. O «top 10» é completado por Londres, Roma, Lisboa, Istambul, Tunes e Málaga.

No caso dos espanhóis, algumas cidades ganharam especial destaque durante este ano e apontam para uma maior diversificação nas escolhas dos viajantes. É o caso de Santander, cujas reservas aumentaram 42% em relação a 2025, seguida de Oviedo (+36%) e Edimburgo (+34%).

Uma das tendências que melhor define os hábitos de viagem em 2026 é a importância das escapadelas curtas. Os viajantes optam por viagens de menor duração, mais fáceis de encaixar ao longo do ano e compatíveis com uma maior flexibilidade. 40% das viagens reservadas pelos espanhóis têm uma duração de três a quatro dias, enquanto outros 23% correspondem a escapadelas de dois dias.

A forma de descobrir novos locais também está a mudar e as redes sociais estão a ganhar importância: 48% dos viajantes espanhóis afirmam ter-se inspirado nelas para escolher o destino, contra 39% a nível global. A Espanha é o país europeu onde estas plataformas têm maior influência na escolha de viagens, quase ao mesmo nível dos Estados Unidos (49%).

Em 2026, o motivo para empreender uma viagem não se limitou apenas ao desejo de descobrir um novo local. Concertos, competições desportivas e grandes eventos internacionais demonstraram a sua capacidade de mobilizar viajantes, tornando-se verdadeiros motores de deslocamento.

A música tem sido um dos exemplos mais evidentes. Após o anúncio da digressão de Shakira, registou-se um forte aumento nas pesquisas de voos para Madrid nas datas dos concertos: as provenientes da França aumentaram 486%; as da Alemanha, 463%; as dos Países Baixos, 365%; as de Espanha, 345%; e as do Reino Unido, 105%.

O desporto também motivou os viajantes ao longo do ano, especialmente eventos como o Mundial de futebol: a qualificação da Espanha para a final fez disparar as pesquisas de voos para a região de Nova Iorque em 367% em todas as plataformas da empresa.

Pablo Caspers, Diretor de Viagens da eDreams ODIGEO, afirmou: «O ano de 2026 revelou que cada vez mais pessoas tomam decisões de viagem de forma espontânea, inspiradas por grandes eventos e experiências únicas, e procuram fazê-lo com total tranquilidade. Por isso, a flexibilidade é tão importante. Não só está a ganhar terreno entre quem já viaja, como também está a influenciar ativamente a forma como a próxima geração opta por reservar as suas viagens».