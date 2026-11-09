Ativo do dia. Nvidia afunda em bolsa com investigação a Jensen Huang

O ativo

Ações da Nvidia. Os títulos da fabricante de chips mais valiosa do mundo chegaram a recuar 7,2% esta segunda-feira, ainda antes da abertura da sessão em Wall Street, para depois abrirem a cair mais de 8%, após o conselho de administração ter anunciado uma investigação independente ao presidente executivo, Jensen Huang. A decisão foi conhecida no domingo, horas depois de Huang ter admitido aos trabalhadores, num e-mail interno, que foi infiel à mulher.

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Em causa está a relação com Alice Huang (sem parentesco com o gestor), antiga responsável da Megaspeed, cliente da Nvidia com sede em Singapura, que os serviços de informações norte-americanos consideram ser uma agente ao serviço de Pequim. Atualmente as ações da Nvidia negoceiam em redor dos 178 dólares, abrandando as quedas iniciais para uma correção de 3,7%, mas continuando a negociar em mínimos de sete meses.

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O marco

Jensen Huang lidera a Nvidia desde que a fundou, em 1993, e tornou-se o rosto da corrida ao investimento em inteligência artificial. Detém cerca de 3,6% do capital, mas a empresa não tem ações com direitos de voto reforçados, ao contrário da Meta, o que deixa o futuro do gestor nas mãos do conselho de administração. Dezenas de diretores reportam-lhe sem intermediários e vários analistas dizem não existir um sucessor natural dentro da casa.

No que diz respeito às preocupações de segurança nacional levantadas nas notícias, o conselho de administração da Nvidia iniciou uma investigação independente. Apoio a investigação e vou dar toda a minha colaboração. Jensen Huang CEO da Nvidia

A causa

A investigação surge na sequência de notícias do The New York Times e do Financial Times, segundo as quais as agências de informações dos EUA concluíram que Alice Huang foi recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado chinês para recolher informação sobre o líder da Nvidia.

A Megaspeed comprou mais de 4,8 mil milhões de dólares em chips da Nvidia nos últimos dois anos e tem sido acusada de ajudar a desviar para a China processadores sujeitos a restrições, o que a fabricante norte-americana diz já ter sido investigado e desmentido. O conselho de administração afirma não ter motivos para acreditar que a segurança nacional ou segredos da empresa tenham sido comprometidos. Pequim classificou as acusações como difamação sem fundamento.

O que esperar a seguir

A Nvidia apresenta as contas do terceiro trimestre fiscal a 17 de novembro e, no dia seguinte, Huang foi convidado por três presidentes de comissões da Câmara dos Representantes, todos republicanos, a prestar esclarecimentos numa reunião à porta fechada.

Donald Trump disse no domingo que não falou com o gestor sobre o caso, mas descreveu-o como uma “pessoa honrada” e mostrou-se favorável à sua continuidade. A empresa garante que Huang vai continuar a liderar a Nvidia sem interrupções durante a investigação.

Ainda assim, os analistas apontam para o risco de uma empresa deste peso depender de uma só pessoa. Dan Ives, da Yorkville Ives & Co, antecipa várias audições no Congresso e uma pressão prolongada sobre a ação. A Bernstein considera que a procura pelos produtos da Nvidia não deverá ser afetada, mas admite que o caso dá argumentos aos legisladores que acompanham a atividade da empresa. A ação já tinha perdido quase 8% na semana passada, num contexto de uma onda de vendas generalizada no setor tecnológico por parte dos investidores.

A frase

“No que diz respeito às preocupações de segurança nacional levantadas nas notícias, o conselho de administração da Nvidia iniciou uma investigação independente. Apoio a investigação e vou dar toda a minha colaboração”, afirma Jason Huang, CEO da Nvidia, em comunicado.