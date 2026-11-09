Bruxelas acelera criação de centro de segurança no Mar Negro com 50 milhões de euros
A UE quer acelerar a criação do "Black Sea Maritime Security Hub", uma iniciativa liderada pela Roménia e pela Bulgária para reforçar a vigilância marítima numa região marcada por ataques a navios.
A União Europeia (UE) vai disponibilizar 50 milhões de euros para acelerar a criação do centro de segurança marítima do Mar Negro, uma iniciativa desenvolvida pela Roménia e pela Bulgária para reforçar a vigilância e proteger as rotas comerciais e as infraestruturas críticas da região.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Vamos acelerar os trabalhos relativos ao centro de segurança marítima no Mar Negro, com um calendário para a sua conclusão e 50 milhões de euros atribuídos”, afirmou von der Leyen, durante uma visita a Bucareste, onde se reuniu com o Presidente romeno, Nicusor Dan, citada pelo Rapporteur.
A decisão pretende dar novo impulso ao “Black Sea Maritime Security Hub”, numa altura em que os ataques contra embarcações comerciais e as ameaças às infraestruturas marítimas têm aumentado na região.
Antes de iniciar a visita à Roménia e à Bulgária, a líder do executivo comunitário defendeu esta segunda-feira o restabelecimento e a preservação da liberdade de navegação no Mar Negro, observando que “as ameaças à segurança estão a intensificar-se, os ataques estão a aumentar e vidas inocentes já foram perdidas”.
O projeto foi desenvolvido conjuntamente pela Roménia e pela Bulgária, com apoio europeu, e integra a estratégia da UE para o Mar Negro, apresentada em maio de 2025. O centro deverá funcionar como uma estrutura de cooperação entre instituições, sob liderança civil, reunindo e analisando informação de diferentes fontes para melhorar o conhecimento da situação marítima, antecipar ameaças e facilitar a tomada de decisões.
Entre as prioridades estão a proteção de infraestruturas críticas, incluindo cabos submarinos e instalações energéticas, a vigilância marítima e o combate a ameaças híbridas. A iniciativa prevê também a participação de parceiros regionais como a Turquia, a Ucrânia e a Moldávia.
Em outubro, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução a pedir que a União Europeia ponderasse o envio de uma missão naval para o Mar Negro e que acelerasse a entrada em funcionamento do centro de segurança marítima. Contudo, a resolução não constituiu uma decisão de mobilizar forças navais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Bruxelas acelera criação de centro de segurança no Mar Negro com 50 milhões de euros
{{ noCommentsLabel }}