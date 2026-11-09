Bruxelas volta a questionar OpenAI e Anthropic sobre incidentes com IA
Comissária Henna Virkkunen avançou que foi solicitada mais informação aos laboratórios de IA sobre casos em que 'agentes' escaparam ao controlo humano. Bruxelas soube de alguns casos pela imprensa.
A Comissão Europeia solicitou na sexta-feira mais informações à OpenAI e à Anthropic sobre os incidentes em que alguns dos seus modelos de inteligência artificial (IA) conseguiram escapar do ambiente em que estavam a ser testados. O pedido foi submetido pelo AI Office, o organismo encarregue de supervisionar o cumprimento da lei europeia da IA (mais conhecida pelo nome inglês AI Act).
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A informação foi revelada pela comissária europeia Henna Virkkunen num encontro com quatro jornalistas em Lisboa, onde está de visita oficial para participar na Web Summit. Segundo a vice-presidente executiva e responsável pela pasta da soberania tecnológica, Bruxelas já tinha solicitado informações às empresas de IA ao abrigo do AI Act, mas decidiu pedir mais informações na última sexta-feira, admitindo que a Comissão tomou conhecimento de alguns casos através de notícias da comunicação social.
“Enviámos pedidos de informação às maiores empresas, sobre o que têm em vigor e como têm usado especialistas externos para testar os seus modelos, que é uma obrigação do AI Act: quando se tem um modelo muito capaz, é necessário usar especialistas externos para testar o modelo. Também perguntámos sobre como estão a monitorizar o modelo depois de estar no mercado, que é outra obrigação do AI Act”, disse Henna Virkkunen.
A comissária afirmou que as empresas responderam a esse pedido inicial de informação, que já era do conhecimento público, e que o AI Office está neste momento “a analisar” as respostas.
Mas a Comissão Europeia já deu o passo seguinte: “Na passada sexta-feira, enviámos questões específicas, mais questões, à OpenAI e à Anthropic sore os incidentes que temos visto durante os últimos meses”, revelou.
“Especificamente, pedimos mais informação, porque eles têm sempre de nos reportar se há um incidente e temos visto esses reportes, mas não temos uma visão global, e por isso é que enviámos mais perguntas, sobre quantos incidentes aconteceram e que incidentes ocorreram na Europa.”
Bruxelas também quer saber que modelos têm produzido estes comportamentos inesperados, de que foi exemplo particular o caso em que dois modelos da OpenAI geraram mais de 700 agentes autónomos que se uniram para invadir a plataforma Hugging Face enquanto estavam a ser testados, escapando ao controlo humano. Também a Anthropic reportou acontecimentos semelhantes durante a realização de testes.
“Sabemos que têm existido vários casos em que agentes têm escapado das duas sandboxes e ido aos serviços de outras empresas, causando danos. Por isso é que queremos saber mais informação destas empresas”, explicou. “Recebemos reportes de incidentes mas não temos a visão global porque estas empresas — não somente estas duas, sabemos que têm havido incidentes com outras — por vezes também não estão a par, elas próprias, do que os seus agentes andam a fazer. E algumas vezes temos sabido pela imprensa, por exemplo”, revelou.
Ao abrigo do AI Act, empresas como a OpenAI e a Anthropic também estão obrigadas a reportar ao AI Office este tipo de incidentes de segurança. Questionada sobre se o fizeram, Henna Virkkunen disse que sim. Quanto ao que poderá acontecer a seguir no enforcement da nova legislação, a comissária indicou: “As primeiras ações são sempre pedidos de informação. Mas também é possível iniciar investigações. No lado dos EUA, vários estados já estão também a investigar”, indicou.
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