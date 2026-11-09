Bruxelas volta a questionar OpenAI e Anthropic sobre incidentes com IA

A Comissão Europeia solicitou na sexta-feira mais informações à OpenAI e à Anthropic sobre os incidentes em que alguns dos seus modelos de inteligência artificial (IA) conseguiram escapar do ambiente em que estavam a ser testados. O pedido foi submetido pelo AI Office, o organismo encarregue de supervisionar o cumprimento da lei europeia da IA (mais conhecida pelo nome inglês AI Act).

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A informação foi revelada pela comissária europeia Henna Virkkunen num encontro com quatro jornalistas em Lisboa, onde está de visita oficial para participar na Web Summit. Segundo a vice-presidente executiva e responsável pela pasta da soberania tecnológica, Bruxelas já tinha solicitado informações às empresas de IA ao abrigo do AI Act, mas decidiu pedir mais informações na última sexta-feira, admitindo que a Comissão tomou conhecimento de alguns casos através de notícias da comunicação social.

“Enviámos pedidos de informação às maiores empresas, sobre o que têm em vigor e como têm usado especialistas externos para testar os seus modelos, que é uma obrigação do AI Act: quando se tem um modelo muito capaz, é necessário usar especialistas externos para testar o modelo. Também perguntámos sobre como estão a monitorizar o modelo depois de estar no mercado, que é outra obrigação do AI Act”, disse Henna Virkkunen.

A comissária afirmou que as empresas responderam a esse pedido inicial de informação, que já era do conhecimento público, e que o AI Office está neste momento “a analisar” as respostas.

Mas a Comissão Europeia já deu o passo seguinte: “Na passada sexta-feira, enviámos questões específicas, mais questões, à OpenAI e à Anthropic sore os incidentes que temos visto durante os últimos meses”, revelou.

“Especificamente, pedimos mais informação, porque eles têm sempre de nos reportar se há um incidente e temos visto esses reportes, mas não temos uma visão global, e por isso é que enviámos mais perguntas, sobre quantos incidentes aconteceram e que incidentes ocorreram na Europa.”

Bruxelas também quer saber que modelos têm produzido estes comportamentos inesperados, de que foi exemplo particular o caso em que dois modelos da OpenAI geraram mais de 700 agentes autónomos que se uniram para invadir a plataforma Hugging Face enquanto estavam a ser testados, escapando ao controlo humano. Também a Anthropic reportou acontecimentos semelhantes durante a realização de testes.

“Sabemos que têm existido vários casos em que agentes têm escapado das duas sandboxes e ido aos serviços de outras empresas, causando danos. Por isso é que queremos saber mais informação destas empresas”, explicou. “Recebemos reportes de incidentes mas não temos a visão global porque estas empresas — não somente estas duas, sabemos que têm havido incidentes com outras — por vezes também não estão a par, elas próprias, do que os seus agentes andam a fazer. E algumas vezes temos sabido pela imprensa, por exemplo”, revelou.

Ao abrigo do AI Act, empresas como a OpenAI e a Anthropic também estão obrigadas a reportar ao AI Office este tipo de incidentes de segurança. Questionada sobre se o fizeram, Henna Virkkunen disse que sim. Quanto ao que poderá acontecer a seguir no enforcement da nova legislação, a comissária indicou: “As primeiras ações são sempre pedidos de informação. Mas também é possível iniciar investigações. No lado dos EUA, vários estados já estão também a investigar”, indicou.