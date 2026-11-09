Candidato neerlandês à presidência do BCE “não hesitará” em agir numa crise da dívida

Klaas Knot, candidato à presidência do Banco Central Europeu (BCE), garante que não hesitará em intervir nos mercados obrigacionistas perante uma eventual crise da dívida soberana e admite que a instituição possa vir a desenvolver novos instrumentos de resposta. Numa entrevista ao Financial Times (acesso pago, em inglês), o antigo governador do banco central dos Países Baixos defendeu que Frankfurt deve estar preparado para agir sempre que as circunstâncias o justifiquem.

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“Se as circunstâncias assim o exigirem, não hesitaremos [em intervir]“, afirmou Knot, de 59 anos, que liderou o banco central neerlandês entre 2011 e 2025. O candidato não exclui sequer a criação de mecanismos adicionais, caso uma futura crise apresente características diferentes das anteriores. “Nem sequer excluiria a possibilidade de concebermos outra ferramenta mais adaptada às necessidades“, disse em entrevista ao jornal britânico.

Knot foi formalmente nomeado por Haia na sexta-feira para a corrida para suceder a Christine Lagarde, que deverá abandonar a presidência do BCE no início de fevereiro, nove meses antes do fim do seu mandato de oito anos. O principal adversário na corrida é Pablo Hernández de Cos, diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais e antigo governador do Banco de Espanha, nomeado por Madrid.

A escolha deverá ser discutida pelos líderes europeus na cimeira formal prevista para o final de novembro, embora a decisão possa transitar para dezembro. A nomeação exige o apoio de, pelo menos, 16 dos 21 países da Zona Euro, que representem em conjunto 65% da população do bloco.

A sucessão na liderança do BCE acontece num momento de maior pressão sobre os custos de financiamento de alguns países da área da moeda única, em particular França. Desde o verão, as yields das obrigações francesas a dez anos subiram acentuadamente, tendo ultrapassado temporariamente os 5% em outubro. O spread face aos títulos da dívida alemã (Bunds) — considerado uma medida do prémio de risco exigido pelos investidores — alargou-se para 1,75 pontos percentuais.

Questionado sobre a capacidade de resposta do banco central, Knot defendeu que o BCE deve atuar para travar subidas dos spreads quando estas resultem de movimentos desordenados dos mercados, considerando que a instituição já dispõe de um conjunto de ferramentas para responder a situações deste género. A posição contrasta com a declaração de Lagarde, no início de 2020, de que a instituição “não está aqui para reduzir os spreads“, que então contribuiu para uma vaga de vendas de obrigações.

Entre os mecanismos existentes estão as Outright Monetary Transactions (OMT), criadas em 2012, durante a crise da dívida soberana da Zona Euro, na sequência da promessa de Mario Draghi de fazer “whatever it takes” (“o que for preciso”, na tradução para português) para preservar a moeda única. Mais recentemente, em 2022, o BCE lançou o Instrumento de Proteção da Transmissão, numa altura em que começava a subir as taxas de juro para combater a escalada da inflação.

Ainda assim, Knot estabelece limites à intervenção do BCE. No seu entender, a instituição não deve substituir-se aos governos na correção de políticas orçamentais insustentáveis, nem considerar que uma subida dos juros da dívida pública justifica, por si só, a compra de obrigações. Qualquer resposta terá de preservar “a credibilidade institucional” do Banco Central Europeu, salientou.

O candidato sublinhou também que não existe “um único nível mágico de spread” que desencadeie automaticamente uma intervenção de Frankfurt. A distinção está entre uma reavaliação dos custos de financiamento e movimentos desordenados, marcados por elevada volatilidade e contágio entre mercados, reconhecendo que essa avaliação exige sempre “uma boa dose de discernimento”.

Por outro lado, Knot rejeita a imagem de defensor incondicional de uma política monetária restritiva. A orientação das taxas de juro, argumenta, deve depender da conjuntura económica e não das preferências pessoais dos responsáveis. “Há situações em que é necessário adotar uma política monetária expansionista, mas também há situações em que se espera que se conduza uma política restritiva”, afirmou.

Quanto aos próximos meses, antecipa que a evolução do conflito no Médio Oriente e o impacto deste nos custos da energia terão um peso determinante nas decisões do BCE. Caso os preços energéticos permaneçam próximos dos níveis atuais, considera haver pouca necessidade de novas subidas significativas dos juros. “Pode ser necessário um ligeiro aperto adicional, mas não creio que seja muito significativo“, disse, defendendo que qualquer alteração deverá ser “muito ponderada”.

A passagem de Knot pelo banco central neerlandês ficou também marcada por posições públicas pouco consensuais. Em 2011 e 2012, durante a crise da dívida grega, foi um dos primeiros responsáveis europeus a admitir abertamente a possibilidade de incumprimento da Grécia ou de saída do euro, embora tenha afirmado que pretendia alertar para os “efeitos devastadores” de uma “saída involuntária” ou de um “incumprimento desordenado”.

Klaas Knot considera que o BCE não deve substituir-se aos governos na correção de políticas orçamentais insustentáveis, nem considerar que uma subida dos juros da dívida pública justifica, por si só, a compra de obrigações. Na entrevista ao Financial Times, argumenta que qualquer intervenção de emergência de Frankfurt tem de ser feita “de forma a não comprometer a sua credibilidade institucional”.

Em 2019, voltou a destacar-se ao criticar publicamente a decisão de Mario Draghi de retomar as compras de obrigações e reduzir ainda mais as taxas de juro negativas. Na altura, a sua principal preocupação era a proporcionalidade das medidas, perante os efeitos secundários da política de estímulos. Hoje, admite, o limiar para voltar a fazer uma declaração pública dessa natureza seria “claramente mais elevado”.