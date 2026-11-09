Cascais. Reclusos vão trabalhar em espaços verdes, cemitérios e limpeza urbana

Até 28 reclusos e reclusas dos estabelecimentos prisionais de Tires e do Linhó vão poder trabalhar fora da prisão, em tarefas de manutenção urbana, limpeza, tratamento de animais e conservação de espaços verdes no concelho de Cascais. O objetivo é dar-lhes experiência profissional e preparar o regresso à vida em liberdade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A medida resulta de um protocolo assinado entre o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Cascais, no Estabelecimento Prisional do Linhó. “O acordo prevê a criação de oportunidades de trabalho em regime aberto no exterior, através de cinco protocolos específicos que envolvem também a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e as empresas municipais EMAC e Cascais Próxima”, segundo comunicado do Ministério da Justiça.

Os trabalhos incluem a limpeza de ruas e instalações municipais, a manutenção de jardins e espaços verdes, a conservação dos cemitérios municipais, a aplicação de calçada e massas betuminosas e o tratamento de animais.

A ideia é que os participantes possam “ganhar experiência num contexto real de trabalho, desenvolver competências e adquirir hábitos e responsabilidades profissionais que facilitem a sua integração na sociedade depois de cumprida a pena”.

Na cerimónia, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, defendeu que a reinserção deve fazer parte do próprio cumprimento da pena. «A justiça não termina no cumprimento de uma pena. Continua na oportunidade que damos a quem regressa», afirmou.

Também o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, destacou a importância de envolver o município neste processo. «A pena cumpre-se, mas a reintegração constrói-se em comunidade», afirmou, defendendo que o trabalho pode contribuir para dar autonomia e novas oportunidades a quem está privado de liberdade.

Obras nas prisões e apoio aos guardas prisionais

O acordo não se limita à criação de postos de trabalho para os reclusos. Prevê também intervenções nos estabelecimentos prisionais de Tires e do Linhó, com o objetivo de melhorar as condições das instalações.

No Linhó, está prevista a identificação de perdas na rede de abastecimento de água, trabalhos de manutenção e repavimentação, bem como a possibilidade de reativar as oficinas de serralharia e carpintaria.

Em Tires, uma das intervenções previstas passa pela requalificação do parque infantil da creche do estabelecimento prisional, frequentada pelas crianças que permanecem junto das mães reclusas.