Cátedra de Estudos sobre Habitação de Barcelona trabalha com cerca de 80 investigadores para melhorar as políticas de habitação

A Cátedra Barcelona de Estudos sobre a Habitação (CBEH), criada em 2022, apresentou esta segunda-feira, em Barcelona, as suas linhas de trabalho para contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de habitação baseadas em evidências científicas. A entidade, que conta com uma rede de cerca de 80 investigadores, colabora com a Câmara Municipal de Barcelona, a Generalitat e várias universidades para apresentar diagnósticos e propostas que permitam fazer face à crise habitacional.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

No ato de apresentação, realizado no Colégio de Jornalistas da Catalunha, foi destacado o papel da Cátedra como espaço de colaboração entre universidades e administrações públicas para abordar os desafios da habitação numa perspetiva multidisciplinar.

Estiveram presentes neste encontro os codiretores da Cátedra, Montserrat Pareja-Eastaway e Juli Ponce, da Universidade de Barcelona (UB); David Hernández Falagán, da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), e Josep Ferrer Riba, da Universidade Pompeu Fabra (UPF). Todos eles destacaram a capacidade da investigação universitária para analisar as causas da crise habitacional e fornecer ferramentas úteis para a tomada de decisões.

«O ponto forte da Cátedra reside na partilha do conhecimento de quatro universidades e de investigadores de diferentes disciplinas. Esta capacidade permite-nos estudar a habitação, estabelecendo relações entre o mercado, a regulamentação, as transformações urbanas e as condições de vida das pessoas», salientou Montserrat Pareja-Eastaway, da Universidade de Barcelona (UB).

PERSPETIVA TRANSDISCIPLINAR

A CBEH reúne especialistas em Direito, Economia, Sociologia, Demografia, Arquitetura, Urbanismo, Saúde Pública e Psicologia Ambiental. Esta perspetiva transdisciplinar permite relacionar as dificuldades de acesso à habitação com as mudanças nos agregados familiares, a segregação residencial, as desigualdades na saúde ou o envelhecimento.

Entre os grupos ligados à rede encontram-se o CRIT, especializado em transformação urbana e políticas de habitação; o Terripoc, centrado no território, na população e nas desigualdades; e o Qurbis, dedicado à habitação, à cidade e à regeneração urbana. Juntam-se a eles grupos como o Greds-Emconet, sobre desigualdades na saúde; o GREL, sobre governo local; e o PsicoSAO, sobre a relação entre as pessoas e o ambiente residencial, bem como equipas especializadas em direito patrimonial, demografia da habitação e sem-abrigo.

Esta diversidade permite estudar como interagem as dimensões jurídicas, económicas e sociais da habitação e incorporá-las na análise das políticas públicas, salientaram na CBEH.

SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

As linhas de investigação da Cátedra abordam a função social da propriedade, a regulamentação das habitações para uso turístico e do preço das rendas, bem como o financiamento da habitação social, incluindo os modelos que incorporam investimento de impacto. Propõem ainda medidas de simplificação administrativa e segurança jurídica para agilizar os trâmites em matéria de urbanismo e habitação.

A inovação nas políticas públicas inclui a exploração de ferramentas das ciências comportamentais para incentivar a mobilização de habitações devolutas, com base em experiências europeias. Estas contribuições são apresentadas para debate e avaliação, distinguindo as propostas académicas da sua aplicação efetiva.

«O diálogo com a Câmara Municipal de Barcelona, a Generalitat da Catalunha e o Ministério da Habitação e da Agenda Urbana permite ligar a investigação às necessidades de conhecimento para conceber políticas públicas: desde o acesso à habitação a preços acessíveis até aos instrumentos de regulamentação, financiamento e gestão administrativa. A Cátedra proporciona um espaço académico para estudar estas questões com rigor e independência», salientaram.

Esta troca concretiza-se, entre outras vias, na Comissão Mista de acompanhamento com as universidades e as administrações promotoras. A CBEH também colabora com o Observatório Metropolitano da Habitação de Barcelona em áreas de interesse comum.

«A investigação pode ajudar as administrações a identificar os problemas, comparar alternativas e avaliar as decisões. O nosso papel é contribuir com conhecimento rigoroso e independente para que as políticas de habitação tenham uma base mais sólida», explicou Juli Ponce, da Universidade de Barcelona (UB).

CONGRESSO INTERNACIONAL

Desde 2022, a Cátedra tem promovido a investigação, a formação e a divulgação. Em 2023, deu início ao programa de bolsas e apoios, que se manteve em 2024, e publica documentos e «working papers», estes últimos em colaboração com a Georgia State University. Esta atividade é complementada pelo Mestrado em Habitação e Cidade, desde 2025, e pelo boletim mensal «Claves de Vivienda», lançado em julho de 2026.

A segunda edição do Congresso Internacional de Habitação e Cidade terá lugar nos dias 23 e 24 de novembro no Auditório da UPF Management School, na Rua Balmes, 134, em Barcelona. Dará continuidade à primeira edição, que reuniu 250 participantes em maio de 2025, com investigações sobre o acesso à habitação, o mercado residencial, a transformação dos bairros e as políticas públicas.