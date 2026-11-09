Católica-Lisbon SBE e INSEAD lançam formação para preparar futuros líderes de empresas familiares

A Católica-Lisbon School of Business and Economics (SBE) e o INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas) vão lançar um programa executivo internacional dedicado à liderança de empresas familiares, de acordo com um comunicado enviado esta segunda-feira às redações.

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Para justificar a relevância da iniciativa, as instituições apoiam-se em estimativas da Associação das Empresas Familiares, segundo as quais “as empresas familiares representam até 80% do tecido empresarial português e cerca de 65% do PIB nacional”.

Designado Next-Gen Leadership for Family Firms, o programa destina-se a “atuais e futuros líderes de empresas familiares, proprietários, acionistas, membros de diferentes gerações da mesma família e executivos envolvidos em processos de sucessão e governação”.

A formação decorre ao longo de quatro dias, divididos entre Lisboa e Fontainebleau, em França. As primeiras sessões realizam-se a 26 e 27 de novembro, na Católica-Lisbon SBE, seguindo-se os dias 30 de novembro e 1 de dezembro no campus do INSEAD. As aulas serão lecionadas em inglês.

Segundo o comunicado, “os participantes vão explorar temas como a liderança intergeracional, a profissionalização da gestão, a definição de modelos de governação familiar, a gestão de conflitos e a preservação do legado familiar”.

O programa inclui também “a discussão de casos reais, sessões conduzidas por especialistas das duas instituições e o desenvolvimento de um roteiro individual para os próximos passos enquanto líderes e proprietários, promovendo simultaneamente a partilha de experiências entre participantes que enfrentam desafios semelhantes nas suas empresas e famílias”.

A formação integra ainda um simulador de gestão de empresas familiares, desenvolvido pela Católia-Lisbon SBE, para proporcionar uma abordagem prática aos desafios. “Esta ferramenta permite aos participantes testar decisões relacionadas com processos de sucessão, modelos de governação e gestão de conflitos familiares, num ambiente de aprendizagem que reproduz desafios associados à liderança e gestão de empresas familiares”, lê-se no comunicado.

“A continuidade de uma empresa familiar não depende apenas de encontrar quem assuma a gestão na geração seguinte. Depende também de preparar proprietários e acionistas responsáveis, capazes de honrar o legado familiar, tomar decisões com uma visão de longo prazo e contribuir ativamente para o futuro da empresa“, afirma Liliana Dinis, diretora executiva da family business platform da Católica-Lisbon SBE e diretora do programa.

A responsável acrescenta que a parceria com o INSEAD permite “aliar a simulação prática e a reflexão sobre valores e propósito à investigação internacional sobre governação e liderança, proporcionando aos participantes ferramentas concretas para enfrentar os desafios da sucessão e construir empresas capazes de perdurar ao longo de gerações”.

As inscrições estão abertas até 19 de novembro e podem ser realizadas através da página oficial do programa no site da Católica-Lisbon SBE.