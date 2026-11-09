China rejeita como difamação alegações de espionagem envolvendo presidente da Nvidia

A China rejeitou esta segunda-feira as alegações sobre uma operação de espionagem destinada a obter informações através do presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, classificando as acusações como infundadas e uma campanha de difamação contra Pequim.

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“As chamadas acusações de espionagem chinesa não têm qualquer fundamento. Não passam de difamações contra a China“, afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, numa conferência de imprensa.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, Huang reconheceu perante o conselho de administração da Nvidia que manteve uma relação íntima com uma empresária que os serviços de informações norte-americanos identificaram como alguém que recolhia informações para Pequim.

O responsável da fabricante norte-americana de semicondutores encontra-se no centro de uma polémica sobre os seus esforços para promover a venda de processadores avançados à China, apesar das restrições tecnológicas impostas por Washington para limitar o acesso chinês a estas tecnologias.

A Nvidia anunciou no domingo que iria abrir uma investigação ao caso. Huang não identificou a pessoa com quem manteve a relação extraconjugal.

A China já tinha rejeitado uma notícia do The New York Times segundo a qual Huang desenvolveu uma relação próxima com uma cidadã chinesa chamada Alice Huang, responsável por uma empresa suspeita de contrabandear semicondutores avançados para a China e apontada como alegada agente dos serviços de informações de Pequim.

O presidente executivo da Nvidia tem defendido o levantamento das restrições norte-americanas à exportação de semicondutores para a China.

Huang conseguiu convencer o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a autorizar a venda dos processadores H200 da empresa ao mercado chinês.

Embora não sejam os modelos mais avançados da Nvidia, os H200 continuam a ser semicondutores de elevado desempenho, utilizados nomeadamente no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Permanece, contudo, incerto se Pequim permitirá às empresas chinesas adquirir estes processadores em grande escala.