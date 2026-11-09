Cibersegurança põe à prova fornecedores e administrações

Uma empresa sem ataques conhecidos pode estar apenas a não os detetar, alertou Ricardo Evangelista, CISO da Ageas Portugal. Demonstrar preparação exige, por isso, testes regulares aos mecanismos de prevenção, resposta e recuperação. “Só com provas dadas, com factos, é que eu acho que consigo transmitir essa confiança”, afirmou.

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O painel “Cyber: From Trust to Action”, da conferência Future of Cyber, organizada pelo ECO com o apoio da Deloitte, reuniu ainda Paula Leal Monteiro, responsável de cibersegurança da Siemens Portugal, e António Gameiro Marques, antigo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança.

A dimensão de um fornecedor diz pouco sobre as consequências de uma falha, explicou Ricardo Evangelista, que distinguiu “fornecedores que me vendem canetas ou papéis” dos prestadores de que dependem o negócio e o serviço aos clientes. Basta que um segurado chegue ao hospital e não consiga confirmar a cobertura do seguro devido a um problema num serviço externo para que exista uma falha no serviço prestado.

No Grupo Ageas, a avaliação tem em conta aspetos como a informação a que os fornecedores acedem e os serviços que asseguram, com os contratos a incluírem obrigações de comunicação de incidentes e os parceiros mais críticos a participar regularmente em exercícios de crise. Acompanhar continuamente a segurança de todos é, porém, impossível, reconheceu, sobretudo quando há cadeias de subcontratação.

Muitas pequenas empresas portuguesas não conseguem responder às exigências dos grandes clientes, apontou Paula Leal Monteiro. “Há, efetivamente, empresas que não contratamos, porque não conseguem entregar o que nós pedimos”. A responsável admitiu a contradição entre a vontade de trabalhar com empresas nacionais e a necessidade de garantir a segurança dos produtos e serviços, que não pode ser menosprezada.

Os especialistas não têm dúvidas de que a escolha das tecnologias de proteção implica riscos e que, por exemplo, concentrá-las numa única solução pode facilitar a gestão e reduzir custos, mas aumentar a exposição a uma falha generalizada, alertou António Gameiro Marques. Paula Leal Monteiro lembrou o caso da CrowdStrike, em que uma atualização defeituosa provocou uma interrupção à escala mundial em 2024, como exemplo das consequências que a dependência de um fornecedor pode ter.

À contratação pública, Gameiro Marques apontou que existe ainda uma preferência por propostas mais baratas, muitas vezes sem avaliar suficientemente a capacidade dos concorrentes. “Nada no Código de Contratação Pública diz que deve ser o menor preço [o fator de escolha]”, sublinhou, defendendo a aplicação de critérios que valorizem também os recursos técnicos e financeiros das empresas.

Porque é que Portugal tem uma agência para o digital, a ARTE, e não tem uma agência para a segurança da informação? António Gameiro Marques Antigo Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança

A resposta e capacidade de coordenação do Estado quando existem incidentes enfrenta ainda dificuldades, considerou o antigo líder do Gabinete Nacional de Segurança, que recordou os grandes ataques de 2022. Nessa altura, Gameiro Marques encontrou organizações preparadas para este tipo de situação, mas também outras que nem reconheciam os riscos a que estavam expostas. Defende, por isso, a existência de uma estrutura que reúna informação dos centros de operações de segurança e possa apoiar organismos que não têm recursos próprios. “Porque é que Portugal tem uma agência para o digital, a ARTE, e não tem uma agência para a segurança da informação?”, questionou.

Controlos para a IA sem esquecer a operação

A utilização de inteligência artificial trouxe ao debate o conceito de shadow AI, ou seja, o recurso dos trabalhadores a estas ferramentas sem autorização ou conhecimento da organização. Ricardo Evangelista esclareceu que não defende que os trabalhadores não possam usar estes sistemas, mas que é preciso ter controlo e fazer verificações. Decidir que riscos são aceitáveis cabe às administrações, lembrou.

Paula Leal Monteiro receia ainda que a atenção à inteligência artificial deixe para segundo plano os sistemas de tecnologia operacional, responsáveis pelo funcionamento de equipamentos industriais, redes de água, eletricidade e hospitais. Sistemas isolados durante anos estão agora ligados a redes e expostos a ameaças diferentes que é preciso monitorizar e minimizar. A responsável explica que a Siemens procura associar o orçamento de segurança aos investimentos tecnológicos, para que a proteção acompanhe sempre a introdução de novas soluções.

A confiança ganha-se quando somos transparentes. Portanto, nós somos os primeiros a corrigir aquilo que são as nossas fraquezas Paula Leal Monteiro Responsável de cibersegurança da Siemens Portugal

Para os participantes, é certo que as empresas precisam de assegurar um maior envolvimento das administrações nas questões de cibersegurança e Paula Leal Monteiro disse mesmo que, para os gestores, “fazer perguntas não pode ser uma fragilidade”. António Gameiro Marques acrescenta ainda a importância de os conselhos de administração acompanharem mensalmente indicadores de cumprimento da NIS2 e do DORA sem fazer da conformidade legal um fim em si mesmo. O importante, sublinharam, é estar atento, cumprir a legislação e assegurar que as empresas estão preparadas para quando os incidentes acontecem.

Assista aqui ao debate completo: