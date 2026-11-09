Cimpor abre capital da alentejana Ibera à Pragosa Betão

A Cimpor e a Pragosa notificaram a Autoridade da Concorrência (AdC) de uma operação para passar a controlar em conjunto a empresa Ibera, dedicada à produção e comercialização de betão pronto no Alentejo, informou o regulador.

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“A operação de concentração consiste na aquisição do controlo conjunto, pela Pragosa Betão, S.A. (‘Pragosa’) e pela Cimpor Portugal Cabo Verde Operations, SGPS, S.A. (‘Cimpor’ ou ‘Notificante Cimpor’) sobre a Ibera – Indústria de Betão, S.A. (‘Ibera’), empresa sobre a qual a Cimpor detém à data controlo exclusivo”, lê-se na informação divulgada.

Em novembro de 2025, a AdC tinha dado ‘luz verde’ à aquisição do controlo exclusivo da Ibera pela Cimpor, que passou então a deter a totalidade das ações da empresa.

A operação agora notificada prevê a entrada da Pragosa no controlo da Ibera, que deixará assim de estar sob controlo exclusivo da Cimpor.

A Pragosa integra o Grupo Pragosa e dedica-se à fabricação e comercialização de betão pronto. O grupo desenvolve atividade em vários setores e opera em Portugal nove centrais de betão e cinco pedreiras.

Já a Cimpor Portugal é uma holding operacional do Grupo Cimpor, sediada em Portugal, que agrega e coordena as principais participações do grupo em Portugal e Cabo Verde, tendo como principais atividades a produção e comercialização de cimentos e derivados.

A Ibera dedica-se à produção e comercialização de betão pronto e opera na região do Alentejo, onde dispõe de centros de produção ativos em Évora, Borba, Sines, Beja e Reguengos de Monsaraz.

Quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à AdC no prazo de 10 dias úteis.