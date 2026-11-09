Cloudflare e Lovable alertam para excessos no investimento em IA e antecipam consolidação

O forte investimento em inteligência artificial (IA) está a levantar dúvidas sobre a sustentabilidade do atual crescimento do setor. Apesar de reconhecerem o potencial da tecnologia e a procura crescente por soluções de IA, responsáveis de grandes empresas tecnológicas alertaram na abertura da Web Summit para o risco de investimentos excessivos e defendem que as empresas terão de demonstrar retornos concretos para sobreviver à próxima fase de desenvolvimento do setor.

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Matthew Prince, cofundador e presidente executivo da Cloudflare, considera que tem existido “menos engenharia e mais engenharia financeira” no setor. O responsável aponta para operações em que algumas empresas estão, na prática, a vender por 50 cêntimos algo que custa um dólar, considerando que este tipo de estratégia não é sustentável a longo prazo. “Estamos a tentar perceber onde está o verdadeiro retorno do investimento das empresas em IA”, afirmou, defendendo que as empresas que privilegiarem a disciplina financeira e o controlo de custos serão as que terão maior sucesso.

O responsável da Cloudflare antecipa também uma fase de consolidação, sobretudo entre as empresas de infraestrutura de computação na cloud, conhecidas como neoclouds. Na sua perspectiva, algumas destas empresas expandiram-se demasiado depressa, sem a capacidade de execução e a excelência de engenharia necessárias para sustentar esse crescimento. “Acho que muitas delas não vão sobreviver”, afirmou. Ainda assim, Matthew Prince considera que existe margem para continuar a investir em capacidade de computação, defendendo que o potencial da IA está longe de estar esgotado.

Também Anton Osika, cofundador e presidente executivo da Lovable (plataforma sueca de desenvolvimento baseada em IA que permite criar sites e aplicações através de conversas em linguagem natural), considerou no palco do Meo Arena que o debate em torno da inteligência artificial está a mudar. Se anteriormente a conversa se centrava no entusiasmo com aquilo que a tecnologia conseguia fazer, agora as empresas querem perceber que valor concreto podem retirar da sua adoção. O responsável considera que parte da instabilidade nos mercados financeiros resulta também da preocupação da população com os benefícios efetivos da IA para a vida quotidiana. “É muito importante que as pessoas sejam incluídas neste processo”, defendeu.

Prince deixou também um alerta para o aumento das vulnerabilidades de segurança na Internet, antecipando que esta tendência deverá agravar-se nos próximos dois anos. O responsável considera, contudo, que a IA não é a causa deste problema, mas antes uma ferramenta que está a permitir descobrir vulnerabilidades antigas que até agora permaneciam por identificar. Deu como exemplo uma falha no PHP que existia há 15 anos e que já estava a ser explorada. Apesar de antecipar novos incidentes de segurança nos próximos dois anos, acredita que a identificação e correção destas falhas acabará por tornar a Internet significativamente mais segura.

Já Osika considera que a crescente utilização de ferramentas de IA vai abrir novas oportunidades de empreendedorismo. O responsável defende que as pessoas devem deixar de se limitar a consumir conteúdos nos ecrãs e começar a aprender a utilizar esta tecnologia. “Este é o momento para nos empenharmos e aprendermos a utilizar esta tecnologia completamente nova”, afirmou, considerando que essa capacidade será determinante para o futuro pessoal e profissional de cada um.

Manus AI quer trabalhadores capazes de colaborar com a IA e já adapta o recrutamento a essa realidade

Tao Zhang, cofundador e diretor de produto da chinesa Manus AI, subia a palco para uma entrevista minutos antes, onde considerou que a evolução dos agentes de inteligência artificial está a mudar a forma como as empresas organizam o trabalho e as competências que procuram nos trabalhadores. O responsável, que falava na Web Summit, defende que as empresas já não precisam apenas de contratar pessoas capazes de executar tarefas, mas também profissionais que saibam trabalhar em conjunto com ferramentas de IA. “Não precisamos de mais pessoas que sejam apenas boas a fazer coisas, porque a IA já é suficientemente boa nisso”, afirmou.

O responsável revelou que a própria Manus está a adaptar os seus processos de recrutamento a esta realidade. Em vez dos tradicionais testes de programação, a empresa pede aos candidatos a funções de engenharia que utilizem a Manus para resolver um problema durante quatro horas. O processo é depois analisado pela equipa de recrutamento, que procura perceber se o candidato sabe colaborar eficazmente com a IA. Internamente, a empresa também tem vindo a eliminar a rigidez das funções: os trabalhadores de produto e marketing escrevem código e os designers também participam no desenvolvimento de software. “Internamente, não valorizamos os títulos”, afirmou.

Zhang destacou também a evolução dos agentes da Manus, que deixaram de estar limitados à utilização de um computador. Com a versão Manus 2.0, lançada no final de setembro, a empresa passou a disponibilizar aos agentes um número de telefone, um endereço de email e uma identidade digital, permitindo-lhes fazer chamadas, enviar e receber mensagens, gerir correio eletrónico e até realizar compras, mediante autorização dos utilizadores. O objetivo é que estes agentes consigam executar tarefas de forma mais autónoma e interagir com diferentes serviços digitais.

O próprio cofundador diz recorrer diariamente à ferramenta para gerir a sua lista de tarefas, que pode ultrapassar as 20 ou 30 tarefas logo pela manhã. Em vez de as executar individualmente, entrega-as ao agente, que pode pedir informações adicionais, distribuir trabalho por colegas e enviar-lhes mensagens através do Slack com o contexto e a pesquisa necessários para avançar. Zhang compara esta funcionalidade à de um chefe de gabinete pessoal, capaz de acompanhar o progresso das tarefas e coordenar diferentes atividades.